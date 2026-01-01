1 176 0
Ворог атакував дронами Рівненщину: минулося без наслідків
У новорічну ніч ворог намагався атакувати ударними дронами території Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Тривожною була новорічна ніч на Рівненщині. Завдяки професійній роботі наших військових маємо знищення повітряної цілі ворога", - йдеться у повідомленні.
Чи є наслідки?
За даними ОВА, люди та інфраструктура в області не постраждали.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
- Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
- Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль