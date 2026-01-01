Ворог атакував дронами Рівненщину: минулося без наслідків

У новорічну ніч ворог намагався атакувати ударними дронами території Рівненської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тривожною була новорічна ніч на Рівненщині. Завдяки професійній роботі наших військових маємо знищення повітряної цілі ворога", - йдеться у повідомленні.

Чи є наслідки?

За даними ОВА, люди та інфраструктура в області не постраждали.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.

Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.

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