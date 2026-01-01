Массированная атака РФ на Волынь: несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания

Всю ночь Волынская область находилась под массированным ударом БПЛА типа "шахед". В общей сложности несколько десятков вражеских целей вновь атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Волынской ОГА Иван Рудницкий, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Есть сбитые цели

По его словам, часть шахедов сбили силы ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахеды атаковали критическую инфраструктуру Волыни: без света 8000 абонентов, - ОГА

Есть попадания и пожары

В то же время, как отмечается, есть и попадания, в результате которых возникли пожары, тушение которых продолжается. В частности, в Луцке и Ковельском районе.

В местах попаданий работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается.

По информации "Волыньоблэнерго" в настоящее время отключено 103341 абонентов.

На данный момент информация о раненых и погибших не поступала.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.

Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.

Читайте также: РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры на Волыни