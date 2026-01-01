РУС
Массированная атака РФ на Волынь: несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания

шахед над Луцком

Всю ночь Волынская область находилась под массированным ударом БПЛА типа "шахед". В общей сложности несколько десятков вражеских целей вновь атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Волынской ОГА Иван Рудницкий, информирует Цензор.НЕТ.

Есть сбитые цели

По его словам, часть шахедов сбили силы ПВО.

Есть попадания и пожары

В то же время, как отмечается, есть и попадания, в результате которых возникли пожары, тушение которых продолжается. В частности, в Луцке и Ковельском районе.

  • В местах попаданий работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается.
  • По информации "Волыньоблэнерго" в настоящее время отключено 103341 абонентов.
  • На данный момент информация о раненых и погибших не поступала.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
  • Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
  • Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.

Поки Україна тішиться статусом "країни-жертви" нас будуть безкарно нищити кацапи. Треба ліквідовувати не тільки окупантів а й кацапів які цих загарбників сюди прислали! Що не ясно? Змінювати статус з "тєрпіли" на "месника". Треба з кацапів робити "тєрпіл позорних" і "харошіх рускіх". Зєлєнскій поводить себе як жид - він плачеться, проситься, принижується, жебракує і бреше. Він автентичний для Ізраїлю, а не для України.
01.01.2026 08:16 Ответить
Отже, типовий єврей "плачеться, проситься, принижується, жебракує і бреше"? Антисеміта - у спам.
01.01.2026 08:40 Ответить
нє!
як що там такий же кордон, як на сумщині, то чекайте "бучу"......
01.01.2026 08:40 Ответить
 
 