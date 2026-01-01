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Масована атака РФ на Волинь: кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання
Усю ніч Волинська область перебувала під масованим ударом БпЛА типу "шахед". Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Іван Рудницький, інформує Цензор.НЕТ.
Є збиті цілі
За його словами, частину шахедів збили сили ППО.
Є влучання та пожежі
Водночас, як зазначається, є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах.
- У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.
- За інформацією "Волиньобленерго", наразі відключено 103341 абонентів.
- Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
- Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
- Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.
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Хіба Потужно фейрі Понт не знищює, те що не добили мобільні орупи?