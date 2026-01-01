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Новини Обстріли Волині
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Масована атака РФ на Волинь: кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання

шахед над Луцьком

Усю ніч Волинська область перебувала під масованим ударом БпЛА типу "шахед". Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Іван Рудницький, інформує Цензор.НЕТ.

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Є збиті цілі

За його словами, частину шахедів збили сили ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахеди атакували критичну інфраструктуру Волині: без світла 8000 абонентів, - ОВА

Є влучання та пожежі

Водночас, як зазначається, є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах.

  • У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.
  • За інформацією "Волиньобленерго", наразі відключено 103341 абонентів.
  • Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
  • Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
  • Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.

Також читайте: РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Волині

Автор: 

безпілотник БпЛА (6108) Луцьк (452) обстріл (35137) Волинська область (987) Луцький район (60)
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Топ коментарі
+11
Не просити треба а договорюватись , а це зелене ЧМО не договороздатне і що ти витягнеш з актьора який без режисера , сценариста і суфлера кроку не ступить , а якщо ступить то попаде в кучу лайна.
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01.01.2026 11:07 Відповісти
+4
Як Волинь бомбити, так можна, а по пуйлу жахнути, так нізя, щиро дякуємо союзничкам.
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01.01.2026 13:18 Відповісти
+3
А де ж мільон потужних зенітних антидронів на ці кілька десятків ?
Хіба Потужно фейрі Понт не знищює, те що не добили мобільні орупи?
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01.01.2026 11:20 Відповісти

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