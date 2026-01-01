Масована атака РФ на Волинь: кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання

Усю ніч Волинська область перебувала під масованим ударом БпЛА типу "шахед". Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Іван Рудницький, інформує Цензор.НЕТ.

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Є збиті цілі

За його словами, частину шахедів збили сили ППО.

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Є влучання та пожежі

Водночас, як зазначається, є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах.

У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.

За інформацією "Волиньобленерго", наразі відключено 103341 абонентів.

Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.

Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.

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