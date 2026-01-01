Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла, - Кулеба. ФОТОрепортаж
Окупанти здійснили чергову атаку на українську портову інфраструктуру у новорічну ніч.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, оприлюдненій у телеграм.
Удари портів Одещини
За словами Кулеби, вибухи пролунали в Одеському та Ізмаїльському портах. В Ізмаїлі пошкоджені портові причали та техніка.
В Одесі уламки ворожих дронів і вибухова хвиля пошкодили обладнання, транспорт та інші об’єкти інфраструктури.
"Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додає у коментарі Олексій Кулеба.
Попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов’язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури.
Ліквідація наслідків
На місцях прильотів працюють рятувальники та профільні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
- Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
- Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.
- Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.
- Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.
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