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Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Нічна атака РФ на порти Одеси

Окупанти здійснили чергову атаку на українську портову інфраструктуру у новорічну ніч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, оприлюдненій у телеграм.

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Удари портів Одещини

За словами Кулеби, вибухи пролунали в Одеському та Ізмаїльському портах. В Ізмаїлі пошкоджені портові причали та техніка.

В Одесі уламки ворожих дронів і вибухова хвиля пошкодили обладнання, транспорт та інші об’єкти інфраструктури.

"Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додає у коментарі Олексій Кулеба.

Попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов’язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури.

Ліквідація наслідків

На місцях прильотів працюють рятувальники та профільні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Нічна атака РФ на порти Одеси

Нічна атака РФ на порти Одеси

Нічна атака РФ на порти Одеси

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
  • Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
  • Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.
  • Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.
  • Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.

Автор: 

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