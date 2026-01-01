Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Окупанти здійснили чергову атаку на українську портову інфраструктуру у новорічну ніч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, оприлюдненій у телеграм.

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Удари портів Одещини

За словами Кулеби, вибухи пролунали в Одеському та Ізмаїльському портах. В Ізмаїлі пошкоджені портові причали та техніка.

В Одесі уламки ворожих дронів і вибухова хвиля пошкодили обладнання, транспорт та інші об’єкти інфраструктури.

"Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додає у коментарі Олексій Кулеба.

Попри ворожі атаки, порти працюють і Україна продовжує виконувати свої зобов’язання продовольчого експорту та забезпечувати роботу логістичної інфраструктури.

Ліквідація наслідків

На місцях прильотів працюють рятувальники та профільні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

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