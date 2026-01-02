Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждало 2 людей, зруйновано будинки та машини
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей
У селі Лісне Малоданилівської громади постраждала 44-річна жінка, а в селищі Великий Бурлук постраждала 84-річна жінка.
Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова.
Також росіяни активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 4 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 5 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Баранівка);
- У Куп’янському районі пошкоджено 7 приватних будинків, електромережі (сел. Великий Бурлук);
- У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, екопарк (с. Лісне);
- У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка), приватний будинок, магазин, електромережі, 2 автомобілі (м. Чугуїв).
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