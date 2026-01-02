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Новини Обстріли Харківщини
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Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждало 2 людей, зруйновано будинки та машини

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині пострадало 2 людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей

У селі Лісне Малоданилівської громади постраждала 44-річна жінка, а в селищі Великий Бурлук постраждала 84-річна жінка.

Ворог атакував 3 БпЛА Холодногірський район Харкова.

Також росіяни активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 4 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Баранівка);
  • У Куп’янському районі пошкоджено 7 приватних будинків, електромережі (сел. Великий Бурлук);
  • У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, екопарк (с. Лісне);
  • У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка), приватний будинок, магазин, електромережі, 2 автомобілі (м. Чугуїв).

Також читайте: Окупанти 30 разів обстріляли Сумщину: пошкоджено будинки, авто та об’єкти цивільної інфраструктури

Автор: 

армія рф (21535) обстріл (35150) Харківська область (2990)
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