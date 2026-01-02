Доба на Донеччині: 1 людина загинула, ще 2 - поранено внаслідок російських обстрілів

Минулої доби війська РФ завдали ударів по районах Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район

У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі, склад та автівку. У Новопригожому Олександрівської громади пошкоджено авто. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено авто. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 73 людини, у тому числі 18 дітей.

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