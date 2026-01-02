Російські дрони вдарили по лікарні в Семенівці на Чернігівщині: знищено три службові автівки, пошкоджено харчоблок. ФОТОрепортаж

У місті Семенівка Чернігівської області 1 січня російські безпілотники атакували міську лікарню - знищені службові автівки, пошкоджений харчоблок, виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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"Учора ввечері росіяни декілька разів атакували Семенівку безпілотниками. Був удар "Геранями" по Семенівській міській лікарні. Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа - її загасили", - повідомив Чаус.

Він додав, що внаслідок удару безпілотника типу "Молнія" були пошкоджені вікна у п’ятиповерховому житловому будинку.

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Крім того, вночі дрон "Герань" влучив по території одного з лісництв у Корюківському районі - загорілася господарська споруда, пожежу ліквідували.

За словами начальника ОВА, загалом за минулу добу російські війська 27 разів обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 50 вибухів.

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