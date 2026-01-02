Російські дрони вдарили по лікарні в Семенівці на Чернігівщині: знищено три службові автівки, пошкоджено харчоблок. ФОТОрепортаж
У місті Семенівка Чернігівської області 1 січня російські безпілотники атакували міську лікарню - знищені службові автівки, пошкоджений харчоблок, виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Учора ввечері росіяни декілька разів атакували Семенівку безпілотниками. Був удар "Геранями" по Семенівській міській лікарні. Попередньо, знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення, пошкоджений харчоблок. На місці влучання виникла пожежа - її загасили", - повідомив Чаус.
Він додав, що внаслідок удару безпілотника типу "Молнія" були пошкоджені вікна у п’ятиповерховому житловому будинку.
Крім того, вночі дрон "Герань" влучив по території одного з лісництв у Корюківському районі - загорілася господарська споруда, пожежу ліквідували.
За словами начальника ОВА, загалом за минулу добу російські війська 27 разів обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 50 вибухів.
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