Удар РФ по Харкову: під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває

Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову кількість постраждалих сягнула 28 осіб, зокрема постраждала 6-місячна дитина.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.

Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.

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Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.

"Екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними", - зазначив глава ОВА.

Мер Харкова Терехов повідомив, що під завалами виявили тіло дитина. Рятувальна операція триває.

Попередньо відомо, що виявили тіло хлопчика.

"Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю", - зазначили в ОВА.

Згодом стало відомо, що загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки.

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Удар по Харкову 2 січня

2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.

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