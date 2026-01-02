Удар РФ по Харкову: під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває
Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову кількість постраждалих сягнула 28 осіб, зокрема постраждала 6-місячна дитина.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.
Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.
Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.
"Екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Триває розбір завалів і пошук людей під ними", - зазначив глава ОВА.
Мер Харкова Терехов повідомив, що під завалами виявили тіло дитина. Рятувальна операція триває.
Попередньо відомо, що виявили тіло хлопчика.
"Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю", - зазначили в ОВА.
Згодом стало відомо, що загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки.
Удар по Харкову 2 січня
- 2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
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