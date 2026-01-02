Росіяни знову вдарили по ТЕЦ у Херсоні

За два дні нового року російські загарбники завдали понад десять прицільних ударів по Херсонській ТЕЦ, застосовуючи дрони та артилерію.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог продовжує бити по ТЕЦ

"Херсонська ТЕЦ знову під обстрілами росіян — артилерія та дрони. Більше десяти прицільних ударів за два дні цього року. Сьогодні вранці — чергова атака. Чотири прильоти. Наші фахівці працюють на місці, наскільки це можливо: оцінюють ступінь руйнувань й планують подальші дії", - йдеться у повідомленні.

Через постійні ворожі атаки Херсонська ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі. З огляду на це, фахівці розглядають різні варіанти забезпечення мешканців міста теплом.

"Зокрема, ми вже доставили тисячу електрообігрівачів для жителів. Також забезпечимо ще 500 обігрівачів із газовими балонами. Додатково тисячу таких же - ми вже закупили та чекаємо на доставку, щоб передати місту", - додав Корецький.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів.

В МВА, коментуючи відновлення роботи Херсонської ТЕЦ, заявили, що наразі стати до виконання цих робіт неможливо.

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