Россияне снова ударили по ТЭЦ в Херсоне

За два дня нового года российские захватчики нанесли более десяти прицельных ударов по Херсонской ТЭЦ, применяя дроны и артиллерию.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг продолжает бить по ТЭЦ

"Херсонская ТЭЦ снова под обстрелами россиян — артиллерия и дроны. Более десяти прицельных ударов за два дня этого года. Сегодня утром — очередная атака. Четыре прилета. Наши специалисты работают на месте, насколько это возможно: оценивают степень разрушений и планируют дальнейшие действия", — говорится в сообщении.

Из-за постоянных вражеских атак Херсонская ТЭЦ больше не может работать в обычном режиме. Учитывая это, специалисты рассматривают различные варианты обеспечения жителей города теплом.

"В частности, мы уже доставили тысячу электрообогревателей для жителей. Также обеспечим еще 500 обогревателей с газовыми баллонами. Дополнительно тысячу таких же - мы уже закупили и ждем доставки, чтобы передать городу", - добавил Корецкий.

Читайте также: РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена вследствие российских ударов.

В ГВА, комментируя возобновление работы Херсонской ТЭЦ, заявили, что пока приступить к выполнению этих работ невозможно.

Читайте также: Враг почти ежедневно бьет по Херсонской ТЭЦ, пока ее работу восстановить невозможно, - МВА