Россияне снова ударили по ТЭЦ в Херсоне
За два дня нового года российские захватчики нанесли более десяти прицельных ударов по Херсонской ТЭЦ, применяя дроны и артиллерию.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.
Враг продолжает бить по ТЭЦ
"Херсонская ТЭЦ снова под обстрелами россиян — артиллерия и дроны. Более десяти прицельных ударов за два дня этого года. Сегодня утром — очередная атака. Четыре прилета. Наши специалисты работают на месте, насколько это возможно: оценивают степень разрушений и планируют дальнейшие действия", — говорится в сообщении.
Из-за постоянных вражеских атак Херсонская ТЭЦ больше не может работать в обычном режиме. Учитывая это, специалисты рассматривают различные варианты обеспечения жителей города теплом.
"В частности, мы уже доставили тысячу электрообогревателей для жителей. Также обеспечим еще 500 обогревателей с газовыми баллонами. Дополнительно тысячу таких же - мы уже закупили и ждем доставки, чтобы передать городу", - добавил Корецкий.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена вследствие российских ударов.
- В ГВА, комментируя возобновление работы Херсонской ТЭЦ, заявили, что пока приступить к выполнению этих работ невозможно.
