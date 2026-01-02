Впродовж дня ворог атакував Синельниківщину та Нікопольщину: постраждали дві людини
Упродовж дня 2 січня російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Постраждали дві людини.
Про це повідомив в.о. Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Синельниківщини
Ворог атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Слов'янській та Васильківській громадах.
Постраждали чоловік та жінка.
Внаслідок атак зайнялося авто. Також понівечені два приватні будинки.
Атаки по Нікопольщині
По Нікопольщині окупанти били FPV-дронами та артилерією. Під ударами були райцентр, Марганець, Покровська і Мирівська громади.
Пошкоджені приватне підприємство та лінія електропередач.
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