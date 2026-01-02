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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Впродовж дня ворог атакував Синельниківщину та Нікопольщину: постраждали дві людини

Ворог поцілив по Синельниківщині та Нікопольщині

Упродовж дня 2 січня російські окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Постраждали дві людини.

Про це повідомив в.о. Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Синельниківщини

Ворог атакував Синельниківщину безпілотниками. Поцілив по Слов'янській та Васильківській громадах.

Постраждали чоловік та жінка.

Внаслідок атак зайнялося авто. Також понівечені два приватні будинки.

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Атаки по Нікопольщині

По Нікопольщині окупанти били FPV-дронами та артилерією. Під ударами були райцентр, Марганець, Покровська і Мирівська громади.

Пошкоджені приватне підприємство та лінія електропередач.

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обстріл (35150) Нікополь (1583) Синельниківський район (591)
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