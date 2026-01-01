Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Ввечері та вночі 1 січня ворог продовжував атаки на Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Де було гучно?
За даними ОВА, тероризував ворог райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади.
"Застосовував FPV-дрони та артилерію", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, 12 сонячних панелей, газогони.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
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