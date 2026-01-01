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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Ввечері та вночі 1 січня ворог продовжував атаки на Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Де було гучно?

За даними ОВА, тероризував ворог райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади.

"Застосовував FPV-дрони та артилерію", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки

Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, 12 сонячних панелей, газогони.

Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

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обстріл (35137) Нікополь (1583) Дніпропетровська область (5245) Нікопольський район (840)
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