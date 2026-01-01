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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Враг ночью обстрелял Никопольский район: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером и ночью 1 января враг продолжал атаки на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Где было шумно?

По данным ОГА, враг терроризировал райцентр, Покровскую, Мировскую, Марганецкую, Червоногригоровскую громады.

"Применял FPV-дроны и артиллерию", - говорится в сообщении.

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Последствия

Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, 12 солнечных панелей, газопроводы.

Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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обстрел (33764) Никополь (1420) Днепропетровская область (5421) Никопольский район (837)
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