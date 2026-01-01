Враг ночью обстрелял Никопольский район: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером и ночью 1 января враг продолжал атаки на Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Где было шумно?
По данным ОГА, враг терроризировал райцентр, Покровскую, Мировскую, Марганецкую, Червоногригоровскую громады.
"Применял FPV-дроны и артиллерию", - говорится в сообщении.
Последствия
Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, 12 солнечных панелей, газопроводы.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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