В течение дня враг атаковал Синельниковский и Никопольский районы: пострадали два человека
В течение дня 2 января российские оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали два человека.
Об этом сообщил и.о. Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Синельниковского района
Враг атаковал Синельниковский район беспилотниками. Поразил Славянскую и Васильковскую громады.
Пострадали мужчина и женщина.
Вследствие атак загорелся автомобиль. Также повреждены два частных дома.
Атаки по Никопольщине
По Никопольщине оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Под ударами оказались райцентр, Марганец, Покровская и Мировская громады.
Повреждены частное предприятие и линия электропередач.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль