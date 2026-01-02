В течение дня враг атаковал Синельниковский и Никопольский районы: пострадали два человека

В течение дня 2 января российские оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали два человека.

Об этом сообщил и.о. Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Синельниковского района

Враг атаковал Синельниковский район беспилотниками. Поразил Славянскую и Васильковскую громады.

Пострадали мужчина и женщина.

Вследствие атак загорелся автомобиль. Также повреждены два частных дома.

Атаки по Никопольщине

По Никопольщине оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Под ударами оказались райцентр, Марганец, Покровская и Мировская громады.

Повреждены частное предприятие и линия электропередач.

