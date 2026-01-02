Україна чекає на жорстку реакцію на удар РФ по Харкову від країн, які повірили у фейк про "атаку" на Путіна, - МЗС

Україна очікує, що ті країни, які підтримали російський фейк про "атаку" на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна, жорстко відреагують на сьогоднішній балістичний удар ворога по житловій багатоповерхівці Харкова.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Має бути жорстка міжнародна реакція

Сибіга наголосив, що варварська атака російських військ по житловому району Харкова серед білого дня — це явний акт терору.

Він зазначив, що схожу реакцію Україна очікує від тих країн, які нещодавно відреагували на російські фейки про "удар" по дронами по резиденції Путіна.

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"На відміну від вигаданих "ударів по резиденціях Путіна", це був цілком реальний удар і воєнний злочин. Ми очікуємо на рішучу реакцію міжнародної спільноти, зокрема тих", - зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що реакція на терор проти українського народу має бути сильною і єдиною. Він закликав партнерів не зупинятися у посиленні тиску на Москву та підтримці України.

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Удар по Харкову 2 січня

2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.

Унаслідок ракетного удару РФ по Харкову кількість постраждалих сягнула 28 осіб, зокрема постраждала 6-місячна дитина.

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