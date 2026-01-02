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Новини Обстріли Харкова
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Україна чекає на жорстку реакцію на удар РФ по Харкову від країн, які повірили у фейк про "атаку" на Путіна, - МЗС

Удар РФ по Харкову

Україна очікує, що ті країни, які підтримали російський фейк про "атаку" на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна, жорстко відреагують на сьогоднішній балістичний удар ворога по житловій багатоповерхівці Харкова.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Має бути жорстка міжнародна реакція

Сибіга наголосив, що варварська атака російських військ по житловому району Харкова серед білого дня — це явний акт терору.

Він зазначив, що схожу реакцію Україна очікує від тих країн, які нещодавно відреагували на російські фейки про "удар" по дронами по резиденції Путіна.

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"На відміну від вигаданих "ударів по резиденціях Путіна", це був цілком реальний удар і воєнний злочин. Ми очікуємо на рішучу реакцію міжнародної спільноти, зокрема тих", - зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що реакція на терор проти українського народу має бути сильною і єдиною. Він закликав партнерів не зупинятися у посиленні тиску на Москву та підтримці України.

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Удар по Харкову 2 січня

Також читайте: Наслідки ворожих ударів по Харкову: зафіксоване влучання по території лікарні. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35150) Харків (6215) Сибіга Андрій (1049)
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Топ коментарі
+7
Гарна заява. І в нормальному світі відповіді могли б бути цікавими.
Але китайська відповідь прогнозована.
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02.01.2026 21:49 Відповісти
+6
Не відреагують, бо
- за більш ніж три роки всі звикли, що українців вбивають щодня, тому це ніяка не новина
- гіпноз слова "росія"
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02.01.2026 21:54 Відповісти
+5
Думаю, вона була б примітивна і шаблонна. Як і все белькотіння фубльових шмар.
Але той поц занадто малий для заяв такого рівня. Тож, його заяви не буде.
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02.01.2026 21:54 Відповісти

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