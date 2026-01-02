Зеленський після удару по Харкову: "Тільки Росія не хоче завершення цієї війни"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує вбивства цивільних, попри всі дипломатичні зусилля світу, зокрема США, і свідомо робить усе, щоб війна тривала.
Про це глава держави написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, саме так росіяни ставляться до життя і до людей - продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі. Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала", - наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що у зв’язку з цим підтримка України має залишатися стабільною, а також необхідне щоденне посилення протиповітряної оборони та захисту цивільного населення.
"Зараз триває рятувальна операція, залучені всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що оновлену інформацію про наслідки удару надаватимуть екстрені служби, ДСНС, міська та обласна влада.
Що передувало?
2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що станом на 14:51 внаслідок російського удару по середмістю поранення дістали щонайменше 12 людей.
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