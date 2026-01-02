Росія вдарила по багатоповерхівці у Київському районі Харкова: 30 поранених, одна людина у важкому стані. ФОТОрепортаж (оновлено)

2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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"Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією - є постраждалі і значні руйнування", - зазначив Терехов.

Станом на зараз відомо про щонайменше 12 поранених.

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"Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації", - прокоментували в ДСНС.

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Оновлено

Станом на 15:38 відомо про 16 поранених, одна людина у важкому стані.

"Жахливий ворожий удар по Харкову - окупанти влучили балістикою по житловому пʼятиповерховому будинку в центрі міста. Станом на зараз - вже 19 поранених", - написав у телеграмі віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що всі екстрені служби працюють на місці, надають допомогу постраждалим та розбирають завали, де досі можуть перебувати люди.

Станом на 17:01 Терехов зазначив про 30 поранених.

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