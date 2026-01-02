Россия ударила по многоэтажке в Киевском районе Харькова: 16 раненых, один человек в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации - есть пострадавшие и значительные разрушения", - отметил Терехов.

На данный момент известно о как минимум 12 раненых.

"Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно. Экстренные службы, ГСЧС Украины, городские и областные власти Харьковщины будут предоставлять обновленную информацию", - прокомментировали в ГСЧС.

Обновлено

По состоянию на 15:38 известно о 16 раненых, один человек в тяжелом состоянии.

