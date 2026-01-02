РУС
Новости Обстрелы Харькова
5 344 18

Россия ударила по многоэтажке в Киевском районе Харькова: 16 раненых, один человек в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому. 

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

харьков
харьков

"Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации - есть пострадавшие и значительные разрушения", - отметил Терехов.

На данный момент известно о как минимум 12 раненых.

харьков
харьков

"Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно. Экстренные службы, ГСЧС Украины, городские и областные власти Харьковщины будут предоставлять обновленную информацию", - прокомментировали в ГСЧС.

харьков
харьков
харьков

Обновлено

По состоянию на 15:38 известно о 16 раненых, один человек в тяжелом состоянии.

+11
Ну це ж не резиденція головного *****! Тут відсутні будь-які приводи до занепокоєнь від ************ та інших Фіцорбанів. В під@р@м не треба виправдовуватись, на відміну від наших "діячів"...
02.01.2026 15:49 Ответить
+6
Пуйло,*****,підар,ботексний,бункерний він же путін,сволота,****,педофіл- воювати вміє тільки з цивільним населенням.Один хєр,Україна натягне двуголову ворону на тризуб
Слава Україні!
ГЕРОЯМ слава!
02.01.2026 15:50 Ответить
+6
А від Трамп та білого дому, з купою отих керівників країн, повне мовчання!?!?!?
А про фейк щодо обстрілу *********** ями, вони лайном плювалися в людей, в чесних і демократичних ЗМІ!!!??
02.01.2026 16:00 Ответить
З ППО біда, в головна проблема це совання розвідника по банковій.🤬
02.01.2026 15:30 Ответить
А* головна ( чомусь телефон "а" постійно змінює літерою "в") 🤬
02.01.2026 15:32 Ответить
Бо китайський...
02.01.2026 15:51 Ответить
Корейський
02.01.2026 15:54 Ответить
А де обіцяний тобою, Зєлєньській, блек-аут по мацкві? по пітерсбургу? Де, Володя?
02.01.2026 15:37 Ответить
Тамже мірниє люді! Оні- нєпрічьом!
02.01.2026 15:42 Ответить
це порушення женевської конвенції, нам закриють кластери і дорожні карти
02.01.2026 17:13 Ответить
Не було жодних попереджень про загрозу. Тривога спрацювала після вибуху. Згодом почали писати, що нічого локаційно не спостерігалося.
Може, вже нові ракети невидимки з'явилися.?
02.01.2026 16:07 Ответить
Скорее дефицит ПВО и РЛС
02.01.2026 17:48 Ответить
👍
02.01.2026 18:08 Ответить
Можливо. Ще у вересні було чути, як збивали шахедів. Зараз літають, як у себе вдома. Навіть сьогодні, майже півтори години літав над містом. Побував майже у всіх районах і спокійненько вилетів у Дніпр. обл
02.01.2026 18:19 Ответить
Це ще щастя, що на 90% перемир'я вже вирішили, як заявив найпотужніший в новорічному зверненні, і зараз прилетіло тільки 10% невирішенного!
02.01.2026 18:49 Ответить
Так хто тут ще вірить в "мирні" ініціативи імперії зла раші-параші?!
02.01.2026 17:52 Ответить
Кацапи і кремлівський *****@док мразь і виродки ,
які спеціально знищують громадян Укравни !!
Здохніть всі скопом і поскоріш 🤬
02.01.2026 18:30 Ответить
І де реакція світу і Тромба про цинічний удар балістичними ракетами по житловому багатоквартирному будинку? Зате як верещали про покушєніє на *****. Це все що потрібно знати про так званий ''мір'' який нам пропонують підписати. На теракти рашистів всі будуть просто закривати очі,зате за любим рашистським фейком на дибки будуть піднімати весь світ і звинувачувати Україну в зріві ''міру''
02.01.2026 19:09 Ответить
 
 