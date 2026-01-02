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Новини Обстріли Харкова
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Росія вдарила по багатоповерхівці у Київському районі Харкова: 30 поранених, одна людина у важкому стані. ФОТОрепортаж (оновлено)

2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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харків

"Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією - є постраждалі і значні руйнування", - зазначив Терехов.

Станом на зараз відомо про щонайменше 12 поранених.

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харків
харків

"Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації", - прокоментували в ДСНС.

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харків
харків
харків

Оновлено

Станом на 15:38 відомо про 16 поранених, одна людина у важкому стані.

"Жахливий ворожий удар по Харкову - окупанти влучили балістикою по житловому пʼятиповерховому будинку в центрі міста. Станом на зараз - вже 19 поранених", - написав у телеграмі віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що всі екстрені служби працюють на місці, надають допомогу постраждалим та розбирають завали, де досі можуть перебувати люди.

Станом на 17:01 Терехов зазначив про 30 поранених.

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Автор: 

обстріл (35150) Харків (6215)
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Топ коментарі
+12
Ну це ж не резиденція головного *****! Тут відсутні будь-які приводи до занепокоєнь від ************ та інших Фіцорбанів. В під@р@м не треба виправдовуватись, на відміну від наших "діячів"...
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02.01.2026 15:49 Відповісти
+9
А від Трамп та білого дому, з купою отих керівників країн, повне мовчання!?!?!?
А про фейк щодо обстрілу *********** ями, вони лайном плювалися в людей, в чесних і демократичних ЗМІ!!!??
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02.01.2026 16:00 Відповісти
+8
Пуйло,*****,підар,ботексний,бункерний він же путін,сволота,****,педофіл- воювати вміє тільки з цивільним населенням.Один хєр,Україна натягне двуголову ворону на тризуб
Слава Україні!
ГЕРОЯМ слава!
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02.01.2026 15:50 Відповісти

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