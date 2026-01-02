Росія вдарила по багатоповерхівці у Київському районі Харкова: 30 поранених, одна людина у важкому стані. ФОТОрепортаж (оновлено)
2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією - є постраждалі і значні руйнування", - зазначив Терехов.
Станом на зараз відомо про щонайменше 12 поранених.
"Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації", - прокоментували в ДСНС.
Оновлено
Станом на 15:38 відомо про 16 поранених, одна людина у важкому стані.
"Жахливий ворожий удар по Харкову - окупанти влучили балістикою по житловому пʼятиповерховому будинку в центрі міста. Станом на зараз - вже 19 поранених", - написав у телеграмі віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Він зазначив, що всі екстрені служби працюють на місці, надають допомогу постраждалим та розбирають завали, де досі можуть перебувати люди.
Станом на 17:01 Терехов зазначив про 30 поранених.
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А про фейк щодо обстрілу *********** ями, вони лайном плювалися в людей, в чесних і демократичних ЗМІ!!!??
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