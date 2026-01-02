Зеленский после удара по Харькову: "Только Россия не хочет завершения этой войны"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает убийства гражданских, несмотря на все дипломатические усилия мира, в частности США, и сознательно делает все, чтобы война продолжалась.

Об этом глава государства написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и к людям - продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе. Только Россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что в связи с этим поддержка Украины должна оставаться стабильной, а также необходимо ежедневное усиление противовоздушной обороны и защиты гражданского населения.

"Сейчас продолжается спасательная операция, задействованы все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что обновленную информацию о последствиях удара будут предоставлять экстренные службы, ГСЧС, городские и областные власти.

Что предшествовало?

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 14:51 в результате российского удара по центру города ранения получили не менее 12 человек.

