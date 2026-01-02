РУС
Зеленский после удара по Харькову: "Только Россия не хочет завершения этой войны"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает убийства гражданских, несмотря на все дипломатические усилия мира, в частности США, и сознательно делает все, чтобы война продолжалась.

Об этом глава государства написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и к людям - продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе. Только Россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что в связи с этим поддержка Украины должна оставаться стабильной, а также необходимо ежедневное усиление противовоздушной обороны и защиты гражданского населения.

"Сейчас продолжается спасательная операция, задействованы все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что обновленную информацию о последствиях удара будут предоставлять экстренные службы, ГСЧС, городские и областные власти.

Что предшествовало?

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 14:51 в результате российского удара по центру города ранения получили не менее 12 человек.

С якого *уя стороні що нападає і повзе наче гадина, закінчувати війну. Аби ляпнути 🤬
02.01.2026 15:55 Ответить
Ми, ЗСУ, теж не хочемо припинення війни, ми хочемо перемоги над росією, знищення росії як держави терориста!
02.01.2026 16:07 Ответить
Та і ти теж не хочеш, хочеш постійно гундосити, рахувати і їздити в шоу турне, зручно як!
02.01.2026 15:55 Ответить
Ось Трамп скоро злетить з котушок і надавить на путлєра - може
02.01.2026 15:56 Ответить
Чекаємо на гнівну реакцію тромба, орбана, індусів та китайців.
02.01.2026 15:58 Ответить
От до чого це все?

- де ракети у відповідь?
- де балістика?
- воно УЖЕ ВСЕ БУЛО в 2019 навіть протестоване

.....що ти робиш з дня до ночі?
02.01.2026 16:01 Ответить
Звичайно пуйло не хоче припинення війни, бо він наступає.
А щоб примусити його до миру, треба для початку зупинити його просування на фронті.
Але зеля не хоче зупинити просування пуйла на фронті ...
Тому винен сам зеля, сам на себе може тепер злитися.
02.01.2026 16:07 Ответить
02.01.2026 16:10 Ответить
іди нах@й підар зелений і буде добре
02.01.2026 16:12 Ответить
 
 