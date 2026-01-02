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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Россия ударила по многоэтажке в Киевском районе Харькова: 30 раненых, один человек в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж (обновлено)

2 января в Киевском районе Харькова российская армия нанесла удар по жилому многоэтажному дому. 

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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харьков
харьков

"Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По предварительной информации - есть пострадавшие и значительные разрушения", - отметил Терехов.

На данный момент известно о как минимум 12 раненых.

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харьков
харьков

"Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно. Экстренные службы, ГСЧС Украины, городские и областные власти Харьковщины будут предоставлять обновленную информацию", - прокомментировали в ГСЧС.

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харьков
харьков
харьков

Обновлено

По состоянию на 15:38 известно о 16 раненых, один человек в тяжелом состоянии.

"Ужасный вражеский удар по Харькову - оккупанты попали баллистикой по жилому пятиэтажному дому в центре города. По состоянию на данный момент - уже 19 раненых", - написал в телеграме вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Он отметил, что все экстренные службы работают на месте, оказывают помощь пострадавшим и разбирают завалы, где до сих пор могут находиться люди.

По состоянию на 17:01 Терехов сообщил о 30 раненых.

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Автор: 

обстрел (33784) Харьков (7965)
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Топ комментарии
+12
Ну це ж не резиденція головного *****! Тут відсутні будь-які приводи до занепокоєнь від ************ та інших Фіцорбанів. В під@р@м не треба виправдовуватись, на відміну від наших "діячів"...
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02.01.2026 15:49 Ответить
+9
А від Трамп та білого дому, з купою отих керівників країн, повне мовчання!?!?!?
А про фейк щодо обстрілу *********** ями, вони лайном плювалися в людей, в чесних і демократичних ЗМІ!!!??
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02.01.2026 16:00 Ответить
+8
Пуйло,*****,підар,ботексний,бункерний він же путін,сволота,****,педофіл- воювати вміє тільки з цивільним населенням.Один хєр,Україна натягне двуголову ворону на тризуб
Слава Україні!
ГЕРОЯМ слава!
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02.01.2026 15:50 Ответить

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