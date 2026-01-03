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Удар РФ по Харкову 2 січня: знайдено фрагменти тіла ще однієї людини
Кількість загиблих унаслідок атаки російських військ на Харків зросла до трьох, на місці удару виявили фрагменти тіла ще однієї людини.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За інформацією нашого Ситуаційного центру, на місці вчорашніх вибухів знайдено фрагменти тіла ще однієї людини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що рятувально-пошукова операція триває.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що під завалами виявили 3-річного хлопчика, рятувальна операція триває.
У ніч проти 3 січня під завалами в Харкові рятувальники виявили тіло жінки, імовірно, це мама загиблого 3-річного хлопчика
Удар по Харкову 2 січня
- 2 січня в Київському районі Харкова російська армія завдала удару по житловому багатоповерховому будинку.
- П'ятиповерхівку зруйновано, також зруйновано частину під’їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку.
- Пошкоджено скління вікон та фасади в поруч розташованих будинках.
- Обірвано контактні мережі, дроти електропередач та пошкоджені світлофори. Пошкоджено 13 автомобілів.
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