Зоозахисники звинуватили власника екопарку під Харковом у жорстокому поводженні з тваринами після обстрілу РФ

Зоозахисники звинуватили засновника "Фельдман Екопарку", народного депутата Олександра Фельдмана в жорстокому поводженні з тваринами. Напередодні екопарк під Харковом потрапив під російський авіаудар. Там відповіли на критику.

Про це повідомила Асоціація зоозахисних організацій України (АЗОУ), передає Цензор.НЕТ.

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Заява зоозахисників

В Асоціації нагадали, що унаслідок російського авіаудару 1 січня загинула елітна птиця — папуги та фазани, а леви зазнали поранення. Також постраждала волонтерка, а про стан тигрів тривалий час не повідомлялося.

Як наголосили зоозахисники, екопарк вже не вперше потрапляє під обстріл. На початку повномасштабного вторгнення, за інформацією АЗОУ, унаслідок бойових дій там загинули леви, тигри, ведмеді, орангутанги, копитні, черепахи, численні види птахів.

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Зоозахисники також нагадали, що у 2022-му внаслідок обстрілів загинули шестеро працівників і волонтерів екопарку, серед них — 15-річний хлопець, який допомагав своїм батькам евакуювати тварин.

Звинувачення Фельдмана у піарі

Зоозахисники звинуватили нардепа у нецільовому використанні коштів, зібраних на евакуацію тварин, і створенні ризику для мешканців звіринця: "Фонд Фельдмана почав роздавати продуктові набори харків’янам, демонструючи "турботу про людей". При цьому ще за кілька днів до цього Фельдман публічно заявляв, що у нього немає грошей на евакуацію тварин".

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"Лінія бойових дій — приблизно за 20 км. КАБи літають регулярно. І попри це Фельдман, відновлює екопарк і знову звозить туди тварин. Привозить нових. Розводить. Публічно пишається "народженням". Запрошує дітей у контактний зоопарк "погратися" з левенятами, ягуарами. Вивозить тварин у торговельні центри для розваг", - заявили в Асоціації.

Там додали, що неодноразово публічно попереджали про небезпеку для тварин. Також в АЗОУ повідомили, що екопарк Фельдмана офіційно не є зоопарком і не має права розводити звірів. Також екопарк, за їхніми словами, прикривається статусом "реабілітаційного центру", щоб видавати тварин, куплених у "чорних розведенців" або привезених контрабандою за "врятованих"

"Жорстокість до тварин — це не лише побиття. Це свідома безвідповідальність, утримання в умовах смертельної небезпеки, використання тварин у власних інтересах, стимулювання чорного ринку", - підкреслили зоозахисники.

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Асоціація подала заяву до поліції

В АЗОУ розповіли, що після останнього обстрілу вони подали заяву до правоохоронних органів за фактом жорстокого поводження з тваринами. Крім того, закликали Фельдмана роздати тварин притулкам і реабілітаційним центрам й більше не відновлювати свій екопарк.

Реакція екопарку

У "Фельдман Екопарк" розповіли, що другий день ліквідують наслідки удару: розбирають завали та переселяють врятованих тварин.

Директор екопарку Іван Достов заявив у відеовідповіді, що зоозахисники "хайпують та захищають свої амбіційні незрозумілі плани".

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За його словами, замість допомоги постраждалим тваринам і людям, окремі активісти намагаються розхитати ситуацію та посіяти внутрішній розкол — саме те, чого прагне ворог.

"Псевдозоозахисники кричать, що ми порушуємо якісь правила утримання тварин. Саме такі дії сіють розкол у державі й дестабілізують ситуацію. Єдність і людяність — наша головна зброя. Зруйновані будівлі ми точно відбудуємо. Я обіцяю, що "Фельдман Екопарк" залишиться з харків’янами", - додав Достов.

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