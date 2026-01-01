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Ворог ударив КАБом по екопарку під Харковом: загинула елітна птиця, левів поранено. ФОТО

В результаті авіаційного удару РФ по екопарку під Харковом постраждала волонтерка, повністю знищено зимове приміщення для хижаків та пташник. Леви зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Суспільне Харків" розповів засновник закладу та народний депутат Олександр Фельдман.

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Наслідки атаки

"Поранена одна волонтерка. Але начебто несуттєво. Розсічена голова, вона сама сіла до швидкої та вже поїхала. Зруйнований повністю "зимник" хижаків та зимове приміщення для птиці. Леви поранені. Там все зруйноване. І в котрий раз зруйновані приміщення для маленьких тварин", - розповів Фельдман.

"Поки не можемо сказати. Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вольєрі. Сховався у хатку. Поки сидить. Ми чекаємо на седативну рушницю. У нас всі седативні засоби були у приміщенні, по якому поцілив КАБ. Чекаємо на рушницю, щоб перенести його в інший вольєр. А птиця загинула якщо не вся, то більшість. Потрапив снаряд у пташник. Всі папуги, фазани, вся елітна птиця, яка потребує теплих умов - перебували у цій будівлі", - розповів Фельдман.

удар по екопарку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по екопарку під Харковом, тварин евакуюють

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували КАБом передмістя Харкова, поранено людину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-річний хлопець загинув внаслідок обстрілу екопарку на Харківщині, поранено трьох осіб, - Офіс Гепрокурора

Автор: 

тварини (513) Фельдман Олександр (22) Харків (6212) КАБ (577) Харківська область (2984) Харківський район (1012)
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Топ коментарі
+19
Горіти у Пеклі ВСІМ кацапським кацапам...
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01.01.2026 14:17 Відповісти
+9
а, да, забув... вона зараз зайнята захистом тварин, у яких є гроші.
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01.01.2026 14:35 Відповісти
+8
Кацапи це прокляття планети Земля, яка вчасно не вилікувала седе від цих гельмінтів.
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01.01.2026 14:53 Відповісти

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