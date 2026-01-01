Рашисти атакували КАБом передмістя Харкова: поранено людину (оновлено)

Вдень 1 січня 2026 року у Харкові було чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вибухи, що було чутно у Харкові, пролунали у передмісті", - уточнив він.

Як уточнив своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередньою інформацією, ворог завдав удару КАБом по передмістю.

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Поранено людину

На цю хвилину відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. Медики надають всю необхідну допомогу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

За уточненою інформацією, ворожий КАБ влучив в землю на території екопарку в передмісті.

"Постраждала 40-річна жінка. Її з вибуховою травмою шпиталізували", - уточнили в ОВА.

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