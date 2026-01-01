Рашисты атаковали КАБом пригород Харькова: ранен человек
Днем 1 января 2026 года в Харькове были слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели в пригороде", - уточнил он.
Как уточнил, в свою очередь, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, по предварительной информации, враг нанес удар КАБом по пригороду.
Ранен человек
На данный момент известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Больше информации о вражеской атаке на данный момент не известно.
