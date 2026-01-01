РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8788 посетителей онлайн
Новости Взрыв в Харькове Обстрелы Харькова
352 0

Рашисты атаковали КАБом пригород Харькова: ранен человек

ОТУ Харьков о вражеских КАБах

Днем 1 января 2026 года в Харькове были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели в пригороде", - уточнил он.

Как уточнил, в свою очередь, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, по предварительной информации, враг нанес удар КАБом по пригороду.

Читайте также: Россияне атаковали трассу в Харькове КАБами: двое погибших, число пострадавших возросло до восьми. ФОТОрепортаж (обновлено)

Ранен человек

На данный момент известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Больше информации о вражеской атаке на данный момент не известно.

Читайте также: Рашисты ударили по ТЭЦ возле Харькова: погиб человек, 13 человек ранены (обновлено)

Автор: 

обстрел (31114) Харьков (7849) КАБ (486) Харьковская область (2101) Харьковский район (666)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 