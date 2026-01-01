Враг ударил КАБом по экопарку под Харьковом: погибла элитная птица, львы ранены. ФОТО

В результате авиационного удара РФ по экопарку под Харьковом пострадала волонтер, полностью уничтожены зимнее помещение для хищников и птичник. Львы получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Суспільне Харків" рассказал основатель заведения и народный депутат Александр Фельдман.

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Последствия атаки

"Ранена одна волонтер. Но вроде бы несущественно. Рассечена голова, она сама села в "скорую" и уже уехала. Полностью разрушен "зимник" хищников и зимнее помещение для птиц. Львы ранены. Там все разрушено. И в который раз разрушены помещения для маленьких животных", - рассказал Фельдман.

"Пока не можем сказать. Не понимаем, что с тиграми. Один забежал в трехэтажное здание, еще один сидит в полуоткрытом вольере. Спрятался в домике. Пока сидит. Мы ждем седативное ружье. У нас все седативные средства были в помещении, по которому попал КАБ. Ждем ружье, чтобы перенести его в другой вольер. А птицы погибли если не все, то большинство. Попал снаряд в птичник. Все попугаи, фазаны, вся элитная птица, которая нуждается в теплых условиях, находились в этом здании", - рассказал Фельдман.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали КАБом пригород Харькова, ранен человек.

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