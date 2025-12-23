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Новини Тримання диких тварин
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У квартирі киянки, де жив вовк, знайшли труп лисиці, - Нацполіція

У Києві 55-річна жінка тривалий час утримувала у квартирі вовка та лисицю, придбаних онлайн.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

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У Києві жінка утримувала вовка та лисицю в квартирі

Як зазначається, у мережі з’явилось відео вилучення вовка з оселі, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 КК України. Під час слідчих дій правоохоронці також виявили та вилучили труп лисиці.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція планує звернутися до відповідних служб для вирішення питання подальшого утримання інших тварин, що перебувають у квартирі.

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поліція
поліція

Що передувало?

Учора, 22 грудня, повідомлялося, що у одній з багатоповерхівок Оболонського району Києва протягом тривалого часу жінка утримувала дикого вовка. Днями вовк напав на власницю, розірвавши їй руку та покусавши стегно. Зоозахисники "Центру порятунку диких тварин" пояснюють, що така агресивна поведінка була спричинена непридатними умовами утримання хижака.

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Автор: 

тварини (512) Нацполіція (15834)
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Топ коментарі
+13
Скільки вже казали ДЕБІЛАМ, що дика тварина, залишається дикою, навіть якщо вигодувана і вирощена людьми? Достатньо згадать відому, ще за часів СРСР, сім"ю Берберових... Ті тримали у квартирі левів та леопарда. Результатом було те саме...
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23.12.2025 13:36 Відповісти
+11
Це дуже важлива інформація. Дякуєм змі за всебічне висвітлення цієї архіважливої події не лише для мешканців столиці, а й всіх громадян України, незалежно від поточного місцеперебування.
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23.12.2025 13:34 Відповісти
+11
- але насправді потрібен їй був лише гарний психіатр !
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23.12.2025 13:45 Відповісти

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