У квартирі киянки, де жив вовк, знайшли труп лисиці, - Нацполіція

У Києві 55-річна жінка тривалий час утримувала у квартирі вовка та лисицю, придбаних онлайн.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у мережі з’явилось відео вилучення вовка з оселі, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 КК України. Під час слідчих дій правоохоронці також виявили та вилучили труп лисиці.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція планує звернутися до відповідних служб для вирішення питання подальшого утримання інших тварин, що перебувають у квартирі.

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Що передувало?

Учора, 22 грудня, повідомлялося, що у одній з багатоповерхівок Оболонського району Києва протягом тривалого часу жінка утримувала дикого вовка. Днями вовк напав на власницю, розірвавши їй руку та покусавши стегно. Зоозахисники "Центру порятунку диких тварин" пояснюють, що така агресивна поведінка була спричинена непридатними умовами утримання хижака.

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