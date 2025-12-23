РУС
Новости Содержание диких животных
928 13

В квартире киевлянки, где жил волк, нашли труп лисы, - Нацполиция

В Киеве 55-летняя женщина длительное время содержала в квартире волка и лису, приобретенных онлайн.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве женщина содержала волка и лису в квартире

Как отмечается, в сети появилось видео изъятия волка из дома, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины. Во время следственных действий правоохранители также обнаружили и изъяли труп лисы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция планирует обратиться в соответствующие службы для решения вопроса дальнейшего содержания других животных, находящихся в квартире.

полиция
полиция

Что предшествовало?

Вчера, 22 декабря, сообщалось, что в одной из многоэтажек Оболонского района Киева в течение длительного времени женщина содержала дикого волка. На днях волк напал на владелицу, разорвав ей руку и покусав бедро. Зоозащитники "Центра спасения диких животных" объясняют, что такое агрессивное поведение было вызвано непригодными условиями содержания хищника.

животные (957) Нацполиция (17001)
Це дуже важлива інформація. Дякуєм змі за всебічне висвітлення цієї архіважливої події не лише для мешканців столиці, а й всіх громадян України, незалежно від поточного місцеперебування.
23.12.2025 13:34 Ответить
23.12.2025 13:34 Ответить
Лисичка з'їла колобка , а вовк з'їв лисичку - все по сценарію ... 🦊💀🐺
23.12.2025 13:39 Ответить
23.12.2025 13:39 Ответить
Учора, 22 грудня, у одній з багатоповерхівок Оболонського району Києва протягом тривалого часу жінка утримувала дикого вовка.

Ну не довше 24 годин. Потім "учора" закінчилося, вовк пішов, а лисиця дала дуба. 😁
23.12.2025 13:36 Ответить
23.12.2025 13:36 Ответить
Скільки вже казали ДЕБІЛАМ, що дика тварина, залишається дикою, навіть якщо вигодувана і вирощена людьми? Достатньо згадать відому, ще за часів СРСР, сім"ю Берберових... Ті тримали у квартирі левів та леопарда. Результатом було те саме...
23.12.2025 13:36 Ответить
23.12.2025 13:36 Ответить
Кажися там поздихали не леви, а Берберови.
23.12.2025 13:39 Ответить
23.12.2025 13:39 Ответить
Саме про це я і пишу...
23.12.2025 13:41 Ответить
23.12.2025 13:41 Ответить
поди волк ****** лису до смерти !!!(((
23.12.2025 13:36 Ответить
23.12.2025 13:36 Ответить
Сімейна драма на Оболоні.
Він пішов, вона померла. Власниця подружжя в **** та у ментурі.

Кажуть, що до цього у неї щасливо але не довго жили разом удав та папуга. 😁
23.12.2025 13:44 Ответить
23.12.2025 13:44 Ответить
Ну якщо вже так хочеться тримати тварин, то варто принаймні переїхати в приватний будинок. Вартість квартири на Оболоні покриває переселення і придбання хатинки на природі.
23.12.2025 13:40 Ответить
23.12.2025 13:40 Ответить
жалко лисичку
23.12.2025 13:41 Ответить
23.12.2025 13:41 Ответить
А ще тьотя мріяла про слона.
23.12.2025 13:42 Ответить
23.12.2025 13:42 Ответить
- але насправді потрібен їй був лише гарний психіатр !
23.12.2025 13:45 Ответить
23.12.2025 13:45 Ответить
 
 