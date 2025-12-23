В квартире киевлянки, где жил волк, нашли труп лисы, - Нацполиция

В Киеве 55-летняя женщина длительное время содержала в квартире волка и лису, приобретенных онлайн.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в сети появилось видео изъятия волка из дома, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины. Во время следственных действий правоохранители также обнаружили и изъяли труп лисы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция планирует обратиться в соответствующие службы для решения вопроса дальнейшего содержания других животных, находящихся в квартире.

Что предшествовало?

Вчера, 22 декабря, сообщалось, что в одной из многоэтажек Оболонского района Киева в течение длительного времени женщина содержала дикого волка. На днях волк напал на владелицу, разорвав ей руку и покусав бедро. Зоозащитники "Центра спасения диких животных" объясняют, что такое агрессивное поведение было вызвано непригодными условиями содержания хищника.

