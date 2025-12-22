По материалам СБУ по 10 лет тюрьмы получили два агента РФ, которые занимались поджогами в Киеве

По данным Службы безопасности, тюремные сроки получили еще два агента РФ, которые по заказу врага занимались поджогами в столице Украины.

Злоумышленники пытались уничтожить отделение Укрпочты и релейный шкаф на железной дороге, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Одним из российских агентов оказался 33-летний безработный киевлянин, который уклонялся от мобилизации и одновременно подыскивал "легкие деньги" в Телеграм-каналах.

За обещание "мгновенных заработков" от рашистов он согласился осуществить серию заказных поджогов столичных зданий Укрпочты.

Для конспирации злоумышленник оборудовал тайник вблизи районного филиала госучреждения, который "согласовал" с куратором. В тайник агент заложил молоток и так называемый "коктейль Молотова".

Впоследствии он вернулся к тайнику, достал из него орудия преступления, с помощью которых сначала разбил окно почтового отделения, а затем забросил внутрь здания легковоспламеняющуюся смесь.

После поджога агент по инструкции российского спецслужбиста обработал прилегающую территорию хлорным раствором и сжег "рабочую" одежду, чтобы скрыть следы преступления.

Однако это ему не помогло. Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали агента в его доме в течение нескольких часов после диверсии.

Еще одним агентом РФ оказался 21-летний житель Буковины, который приехал в Киев в поисках подработки. В столице он начал регулярно мониторить тематические Telegram-каналы, где впоследствии попал в поле зрения рашистов.

После вербовки врагом молодой человек поджег релейный шкаф на путях Укрзализныци и вскоре был задержан правоохранителями.

На основании материалов следователей Службы безопасности оба злоумышленника признаны виновными в диверсии, совершенной в условиях военного положения.

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил им по 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.