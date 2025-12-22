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Новости Видео Провокации ФСБ
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ФСБ пыталась устроить провокацию против главы управления СБУ в Одесской области Доровского: угрожали компроматом. ВИДЕО

Спецслужбы РФ пытались устроить провокацию против главы Одесского управления Службы безопасности Виктора Доровского и шантажировали его жену вымышленным компроматом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, российские спецслужбы угрожали распространить информацию, которую на него якобы собрала российская ФСБ.

Для этого представительница вражеской спецслужбы вышла на контакт с женой Доровского, сообщила о планах ФСБ по дискредитации чиновника СБУ, а в итоге - за взятку предложила помешать этой информационной атаке.

В СБУ зафиксировали все угрозы рашистов, поскольку Виктор Доровский лично передал соответствующую информацию подразделениям внутренней безопасности СБУ.

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Что известно?

27 марта 2025 года неизвестное на тот момент лицо через мессенджер сообщило жене Доровского о подготовке в ФСБ информационной атаки, направленной на дискредитацию должностного лица СБУ.

В частности, речь шла о распространении "компрометирующих материалов" через телеграм-каналы и средства массовой информации.

Информация, которую приводило указанное лицо, не соответствовала действительности, подчеркнули в СБУ.

Позже установили, что жене чиновника СБУ звонила представительница ФСБ.

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"В ходе разговора она подчеркнула, что для вражеской спецслужбы главное – добиться увольнения генерала СБУ с должности. Это в ФСБ считается очень высоким результатом.

В то же время представительница вражеской спецслужбы заявила, что якобы имеет возможность остановить реализацию этой кампании. Для этого она может подать "правильный" отчет о сотруднике СБУ своему руководству, в результате чего ИПСО может быть отменена. За эти действия она требовала 250 тысяч долларов США, которые настаивала перечислить на ее криптокошелек", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что спецслужбы РФ пытаются "втемную" использовать украинские СМИ для проведения своей ИПСО.

Медиа призвали тщательно проверять информацию и ее источники перед публикацией, чтобы не распространять российские нарративы.

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Автор: 

Одесская область (4428) СБУ (20838)
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Топ комментарии
+27
Це вони таким чином хочуть його захистити від журналістських розлідувань, а громадське, яке це розслідування провели, назвати агентами кремля?!?!?
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22.12.2025 15:23 Ответить
+23
Дивно це все.
Ну, звідки у генерала СБУ візьметься 250 тисяч доларів?!
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22.12.2025 15:23 Ответить
+22
Після виходу сюжету , переписці журналістів з СБУ , де є питання без відповіді .... з'являється ≪ніби заказуха≫ проти пАлкоцца-гінірала ...... Почалась операція ≪атбєліватєль≫
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22.12.2025 15:24 Ответить

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