ФСБ пыталась устроить провокацию против главы управления СБУ в Одесской области Доровского: угрожали компроматом. ВИДЕО
Спецслужбы РФ пытались устроить провокацию против главы Одесского управления Службы безопасности Виктора Доровского и шантажировали его жену вымышленным компроматом.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, российские спецслужбы угрожали распространить информацию, которую на него якобы собрала российская ФСБ.
Для этого представительница вражеской спецслужбы вышла на контакт с женой Доровского, сообщила о планах ФСБ по дискредитации чиновника СБУ, а в итоге - за взятку предложила помешать этой информационной атаке.
В СБУ зафиксировали все угрозы рашистов, поскольку Виктор Доровский лично передал соответствующую информацию подразделениям внутренней безопасности СБУ.
Что известно?
27 марта 2025 года неизвестное на тот момент лицо через мессенджер сообщило жене Доровского о подготовке в ФСБ информационной атаки, направленной на дискредитацию должностного лица СБУ.
В частности, речь шла о распространении "компрометирующих материалов" через телеграм-каналы и средства массовой информации.
Информация, которую приводило указанное лицо, не соответствовала действительности, подчеркнули в СБУ.
Позже установили, что жене чиновника СБУ звонила представительница ФСБ.
"В ходе разговора она подчеркнула, что для вражеской спецслужбы главное – добиться увольнения генерала СБУ с должности. Это в ФСБ считается очень высоким результатом.
В то же время представительница вражеской спецслужбы заявила, что якобы имеет возможность остановить реализацию этой кампании. Для этого она может подать "правильный" отчет о сотруднике СБУ своему руководству, в результате чего ИПСО может быть отменена. За эти действия она требовала 250 тысяч долларов США, которые настаивала перечислить на ее криптокошелек", - говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что спецслужбы РФ пытаются "втемную" использовать украинские СМИ для проведения своей ИПСО.
Медиа призвали тщательно проверять информацию и ее источники перед публикацией, чтобы не распространять российские нарративы.
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Ну, звідки у генерала СБУ візьметься 250 тисяч доларів?!