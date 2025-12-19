15 лет тюрьмы получил предатель, наводивший российские авиабомбы на позиции ВСУ под Краматорском
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ, шпионивший в Донецкой области.
Как установило расследование, он занимался выявлением огневых позиций реактивной артиллерии ВСУ, по которой рашисты готовили удары управляемыми авиабомбами, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
По данным следствия, злоумышленник входил в агентурную сеть ФСБ, корректировавшую вражеский огонь на Краматорском направлении.
Сотрудники СБУ нейтрализовали вражеский очаг в два этапа: одну агентурную группу разоблачили в декабре 2022 года, вторую – в апреле 2023-го. Тогда по результатам спецоперации задержали семерых российских агентов.
В данное время один из них получил тюремный приговор. Осужденным является завербованный ФСБ 50-летний слесарь на местном заводе. Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российская спецслужба использовала его брата, который уехал в РФ.
После вербовки агент обходил местность, фиксировал на камеру и отмечал координаты пунктов сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения.
Собранные сведения он мессенджером передавал своему брату, который напрямую работал с куратором от ФСБ.
По материалам Службы безопасности суд признал задержанного агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Ранее следователи СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене его брату, скрывающемуся в РФ.
