15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські авіабомби на позиції ЗСУ під Краматорськом

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував на Донеччині.

Як встановило розслідування, він займався виявленням вогневих позицій реактивної артилерії ЗСУ, по якій рашисти готували удари керованими авіабомбами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

За даними слідства, зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь на Краматорському напрямку.

Співробітники СБУ нейтралізували ворожий осередок у два етапи: одну агентурну групу викрили в грудні 2022 року, другу – у квітні 2023-го. Тоді за результатом спецоперації затримали сімох російських агентів.

Наразі один з них отримав тюремний вирок. Засудженим є завербований ФСБ 50-річний слюсар на місцевому заводі. Щоб залучити чоловіка до співпраці, російська спецслужба використала його брата, який виїхав до РФ.

Після вербування агент обходив місцевість, фіксував на камеру та позначав координати пунктів зосередження особового складу та важкого озброєння.

Зібрані відомості він месенджером передавав своєму брату, який напряму працював з куратором від ФСБ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав затриманого агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Раніше слідчі СБУ заочно повідомили про підозру у держзраді його брату, що переховується в РФ.

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