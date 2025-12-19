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СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, - джерела
Далекобійні дрони СБУ втретє за останні тижні уразили нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Що відомо?
Платформа належить компанії "Лукойл".
Цього разу було атаковано бурову установку на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера).
Камера БпЛА зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше безпілотники СБУ вже атакували нафтовидобувні платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, внаслідок чого виробничі процеси було зупинено.
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