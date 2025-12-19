СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, - джерела

Далекобійні дрони СБУ втретє за останні тижні уразили нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Що відомо?

Платформа належить компанії "Лукойл".

Цього разу було атаковано бурову установку на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера).

Камера БпЛА зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.





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Що передувало?

Нагадаємо, раніше безпілотники СБУ вже атакували нафтовидобувні платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, внаслідок чого виробничі процеси було зупинено.

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