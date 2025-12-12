УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10615 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
10 186 17

Дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі, - джерела. ФОТО

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Унаслідок атаки виробничі процеси призупинено.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки повторного ураження

Крім того, було уражено іншу платформу –– ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" і працюють у Каспійському морі.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ССО та "Чорна іскра" уразили два російські судна в Каспійському морі, що перевозили зброю та техніку

Більше про родовище

  • Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

"СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету рф від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал рф, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та НБУ презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації "Павутина". ФОТОрепортаж

СБУ вдруге атакували нафтовидобувні платформи РФ у Каспії
СБУ вдруге атакували нафтовидобувні платформи РФ у Каспії

  • Нагадаємо, 11 грудня дрони ЦСО "А" СБУ вперше завдали удару по російській нафтовидобувній платформі у Каспійському морі.

Автор: 

росія (70585) СБУ (13999) Каспій (19) дрони (8541)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Хреново щось вони копають те каспійське море - українці набато швидше Чорне море викопали!
показати весь коментар
12.12.2025 21:11 Відповісти
+13
Море і те у них фейкове!
показати весь коментар
12.12.2025 20:52 Відповісти
+11
Потрібно ще в Крим дрончики відправити - там сьогодні вночі пілотів Ан-26 і вертолітників (слово "екс" пропустив) будуть перевозити на концерт кабздона - потрібно білети роздати тим, хто буде перевозити також.
"рузгіє своіх нє бросают"!
показати весь коментар
12.12.2025 21:08 Відповісти

Завантаження...

 
 