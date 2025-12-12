Дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі, - джерела. ФОТО
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Унаслідок атаки виробничі процеси призупинено.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Наслідки повторного ураження
Крім того, було уражено іншу платформу –– ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" і працюють у Каспійському морі.
За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.
Більше про родовище
- Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.
"СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету рф від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал рф, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
- Нагадаємо, 11 грудня дрони ЦСО "А" СБУ вперше завдали удару по російській нафтовидобувній платформі у Каспійському морі.
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