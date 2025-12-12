ССО та "Чорна іскра" уразили два російські судна в Каспійському морі, що перевозили зброю та техніку

Воїни ССО разом із повстанським рухом "Черная Искра" уразили два судна РФ біля Республіки Калмикія в Каспійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці операції

Зазначається, що судна перевозили озброєння та військову техніку.

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Відомо, що представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

"Серед уражених суден - "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються рф у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та рф", - йдеться в повідомленні.

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