ССО та "Чорна іскра" уразили два російські судна в Каспійському морі, що перевозили зброю та техніку
Воїни ССО разом із повстанським рухом "Черная Искра" уразили два судна РФ біля Республіки Калмикія в Каспійському морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці операції
Зазначається, що судна перевозили озброєння та військову техніку.
Відомо, що представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.
"Серед уражених суден - "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються рф у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та рф", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- 11 грудня повідомлялось, що дрони СБУ вперше атакували нафтовидобувну інфраструктуру РФ у Каспійському морі.
Топ коментарі
+16 vsbu vsbu
показати весь коментар12.12.2025 12:31 Відповісти Посилання
+16 Alexander Heydeck #564364
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+9 Oleksandr Yur
показати весь коментар12.12.2025 12:47 Відповісти Посилання
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