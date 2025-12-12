УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11444 відвідувача онлайн
Новини
8 073 16

ССО та "Чорна іскра" уразили два російські судна в Каспійському морі, що перевозили зброю та техніку

ССО уразили два судна зі зброєю РФ у Каспійському морі

Воїни ССО разом із повстанським рухом "Черная Искра" уразили два судна РФ біля Республіки Калмикія в Каспійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці операції

Зазначається, що судна перевозили озброєння та військову техніку.

Дивіться: Знищено склад БпЛА 9 омсбр у Донецьку та ворожі резервуари з пальним на Луганщині, - ССО. ВIДЕО

Відомо, що представники повстанського руху надали детальну інформацію щодо маршруту та вантажу уражених суден.

"Серед уражених суден - "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються рф у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та рф", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ не здійснює по Україні пуски ракет з кораблів у Каспійському морі, - ВМС ЗСУ

Що передувало?

Автор: 

росія (70572) Каспій (19) ССО Сили спеціальних операцій (718)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
кампазітар
показати весь коментар
12.12.2025 12:31 Відповісти
+16
Пречудова новина. Дякую.
показати весь коментар
12.12.2025 12:39 Відповісти
+9
З новини не зрозуміло. Судна під час ураження перевозили зброю? Вони пішли на дно чи дрейфують?
показати весь коментар
12.12.2025 12:47 Відповісти

Завантаження...

 
 