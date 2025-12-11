Дрони СБУ вперше атакували нафтовидобувну інфраструктуру РФ у Каспійському морі, - джерела
Дрони ЦСО "А" СБУ завдали удару по російській нафтовидобувній платформі у Каспійському морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Зазначається, що це є першим ураженням інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.
Так, було зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".
Внаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу із понад 20 свердловин, що вона обслуговує.
Що відомо про родовище?
Воно є одним із найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.
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