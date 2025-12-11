РУС
Дроны СБУ впервые атаковали нефтедобывающую инфраструктуру РФ в Каспийском море, - источники

Первый удар по нефтедобывающей платформе РФ

Дроны ЦСО "А" СБУ нанесли удар по российской нефтедобывающей платформе в Каспийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Подробности

Отмечается, что это первое поражение инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Так, было зафиксировано как минимум четыре попадания по морской платформе им. Филановского, принадлежащей компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.

Что известно о месторождении?

Оно является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

Нехай платформа трохи віддихне - потім поновити удари - шоб не кортіло відновлювати
11.12.2025 10:03 Ответить
Там і так живність дохне - бо не "просто так" пуски ракет з Ту-95-х проводяться, переважно над Каспієм... Справа в тому, що ті ракети працюють на токсичному паливі. Самий ризиковий момент запуску - момент запуску двигуна. Коли двигун не запускався, ракета падала в воду. Пальне та окислювач витікали та отруювали воду. Тому зараз на берегах північного Каспію часто знаходять трупи каспійських тюленів та маси дохлої риби...
11.12.2025 10:08 Ответить
Яре Ту 95 не Ту 22 - тобто там ракети використовують кисень як окислювач . Х 555 і Х 101 використовують турбореактивні а не ракетні двигуни .
11.12.2025 10:19 Ответить
Крім того в токсичність гасу на порядки менше токсичності гептилу - бо якби вона була однакова ні мене ні вас не було би , бо наші батьки би померли від гасу який використовували в лампах .
11.12.2025 10:21 Ответить
Токсичне ракетне паливо це гептил,але він не використовується в ракетах,якими шмаляє рашка.Не переповідай різну дурню від імбєцилів.Крилаті ракети на керосині.Балістичні на твердому паливі.Гептил використовується в МБР і ракетах-носіях,але їх з літака не запускають
11.12.2025 10:30 Ответить
Гарна новина...
11.12.2025 10:11 Ответить
Браво ЗСУ ! Дякую !
11.12.2025 10:12 Ответить
11.12.2025 10:20 Ответить
Слава Україні!Героям слава!
11.12.2025 10:31 Ответить
 
 