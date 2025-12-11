Дроны СБУ впервые атаковали нефтедобывающую инфраструктуру РФ в Каспийском море, - источники
Дроны ЦСО "А" СБУ нанесли удар по российской нефтедобывающей платформе в Каспийском море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Подробности
Отмечается, что это первое поражение инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.
Так, было зафиксировано как минимум четыре попадания по морской платформе им. Филановского, принадлежащей компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".
В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.
Что известно о месторождении?
Оно является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.
