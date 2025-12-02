РФ не осуществляет по Украине пуски ракет с кораблей в Каспийском море, - ВМС ВСУ

На данный момент подтвержденных фактов запуска Россией морских крылатых ракет из акватории Каспийского моря по Украине нет.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Подтвержденных фактов применения морских носителей крылатых ракет из акватории Каспийского моря пока нет", - сказал спикер.

По словам Плетенчука, единственное, что можно подтвердить, это пуски ракет стратегической авиацией РФ из района Каспийского моря.

Почему враг атакует с Каспия?

Таким образом россияне хотят избежать рисков для собственного населения.

"Таких фактов было уже много, потому что они таким образом пытаются обезопасить от нештатного спуска ракетного вооружения на головы своих соотечественников. Им легче бомбить фауну Каспийского моря.

Что касается кораблей, таких подтвержденных случаев пока нет, хотя чисто теоретически это возможно", - добавил он.

Что предшествовало?

25 ноября стало известно, что Силы обороны атаковали нефтетерминал и системы ПВО в Новороссийске.

