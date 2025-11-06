Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нова", - Плетенчук
Российские оккупанты боевыми действиями на юге Украины фактически уничтожили Кинбурнскую косу и заповедник "Аскания-Нова".
Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Экология
"Кинбурнская коса фактически уничтожена. Тот же заповедник Аскания-Нова... Тревогу бьют экологи, обращались ко мне также, просили эту тему озвучить. Потому что на самом деле она не является также популярной в информационной среде", - отметил он.
По словам Плетенчука, пока нельзя сказать, восстановится ли Кинбурнская коса и когда это произойдет.
Дельфины
"Вокруг Крыма боевые действия влияют и на флору, и на фауну. Вспоминали дельфинов, цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах погибших животных. Если только дельфинов брать. Потому что они чувствительны и к взрывам, и к тому, что происходит вокруг Крыма", - добавил он.
Экологи из Одесской области сообщили о появлении нефтяных пятен, которые добрались до побережья возле Одессы, хотя их масштаб значительно меньше, чем на территории временно оккупированного Крыма.
Можливо тому касапські людожери останнього мамонта в Асканії дожирають.
то ти сам ту косу знищив -
Сили оборони системно працюють над виявленням та ураженням ворожих позицій і складів на Кінбурнській косі, - Плетенчук Джерело: https://censor.net/ua/n3580584
грета ти де?
бо, в україні міста знищені вщент, а от екологи дуже стурбовані екологією, що трава не росте і муха улетіла....
ПУСКАЙ!
Чи подавай петицію в ООН!
І Кінбурзька коса, і Асканія Нова прекрасно відновляться- якщо не пускати туди ділків-злобудовників. Це, навіть, питанням не є - природа без людини прекрасно сама себе відновлює, навіть в Чорнобилі, якщо їй не заважати. Або ж, якщо проводити дії з відновлення - я от, закріплювати заліснювати піски, балки, створювати ліси, лісополоси, водосховища, стави, озера. А не зрізати, розорювати і забудовувати все, де можна і не можна, по берегах річок, в санітарних зонах і т.д. І тоді воно все чудово працює.