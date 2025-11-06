Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нова", - Плетенчук

Российские оккупанты боевыми действиями на юге Украины фактически уничтожили Кинбурнскую косу и заповедник "Аскания-Нова".

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Экология

"Кинбурнская коса фактически уничтожена. Тот же заповедник Аскания-Нова... Тревогу бьют экологи, обращались ко мне также, просили эту тему озвучить. Потому что на самом деле она не является также популярной в информационной среде", - отметил он.

По словам Плетенчука, пока нельзя сказать, восстановится ли Кинбурнская коса и когда это произойдет.

Дельфины

"Вокруг Крыма боевые действия влияют и на флору, и на фауну. Вспоминали дельфинов, цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах погибших животных. Если только дельфинов брать. Потому что они чувствительны и к взрывам, и к тому, что происходит вокруг Крыма", - добавил он.

Экологи из Одесской области сообщили о появлении нефтяных пятен, которые добрались до побережья возле Одессы, хотя их масштаб значительно меньше, чем на территории временно оккупированного Крыма.

