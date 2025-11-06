РУС
Новости Животные в зоне боевых действий
2 401 18

Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нова", - Плетенчук

Россияне уничтожают Асканию-Новую и Кинбурнскую косу

Российские оккупанты боевыми действиями на юге Украины фактически уничтожили Кинбурнскую косу и заповедник "Аскания-Нова".

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Экология

"Кинбурнская коса фактически уничтожена. Тот же заповедник Аскания-Нова... Тревогу бьют экологи, обращались ко мне также, просили эту тему озвучить. Потому что на самом деле она не является также популярной в информационной среде", - отметил он.

По словам Плетенчука, пока нельзя сказать, восстановится ли Кинбурнская коса и когда это произойдет.

Читайте также: Сообщено о подозрении директору "Аскании-Нова", который передал редких животных в российские заповедники

Дельфины

"Вокруг Крыма боевые действия влияют и на флору, и на фауну. Вспоминали дельфинов, цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах погибших животных. Если только дельфинов брать. Потому что они чувствительны и к взрывам, и к тому, что происходит вокруг Крыма", - добавил он.

Экологи из Одесской области сообщили о появлении нефтяных пятен, которые добрались до побережья возле Одессы, хотя их масштаб значительно меньше, чем на территории временно оккупированного Крыма.

Смотрите: Оккупанты убили и расчленили краснокнижного зубра в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области. ВИДЕО

+9
Аксіома. Кацапи- наволоч, яка нищить ВСЕ живе.
06.11.2025 10:55 Ответить
+8
на інше вони не здатні...
06.11.2025 10:38 Ответить
+6
дякуючи зеленому 🤡 пі* арасу ,який розмінував Чонгар !!!...
06.11.2025 10:55 Ответить
... забули додати Підрив Каховської ГЕС після якої ВСЕ на тій стороні Херсонської області перетворюється в пустлею без орошення.
Можливо тому касапські людожери останнього мамонта в Асканії дожирають.
06.11.2025 11:49 Ответить
Прокинулись. Типу з 2014 вони не нищили нічого, а з 2022 не добивали.
06.11.2025 10:47 Ответить
"Рускій мір"= знищення, вбивства, руйнування. Ця теза має просуватися на всіх міжнародних рівнях. "Росіяни" є фактично є збереженим диким плем'ям людиноподібних неандертальців, яким властиві виключно базові інстинкти. Цивілізація не сприймається ними, як щось позитивне. Вони вважають цивілізацію ворожою. Звідси і поведінка: вбивай, руйнуй, катуй. Вони знищують все, що не можуть зрозуміти у зв'язку зі значними розумовими обмеженнями, притаманними диким племенам.
06.11.2025 10:51 Ответить
пика, як у кабана
то ти сам ту косу знищив -
Сили оборони системно працюють над виявленням та ураженням ворожих позицій і складів на Кінбурнській косі, - Плетенчук Джерело: https://censor.net/ua/n3580584
06.11.2025 10:57 Ответить
грета тумблер!!!
грета ти де?
бо, в україні міста знищені вщент, а от екологи дуже стурбовані екологією, що трава не росте і муха улетіла....
06.11.2025 11:01 Ответить
Не чіпайте Грету! Вона смокче у якогось хамасівця, бо якщо вона того не зробить, то відбудеться незапланований викид забруднюючої речовини....
06.11.2025 11:05 Ответить
Отправляйте туда срочно Грету тумберг на парусной яхте , ну можна еще ООН позвать, ну еще каких не будь бесполезных организаций. Срочно!
06.11.2025 11:06 Ответить
Б' ють на сполох екологи... То що робити?
06.11.2025 11:16 Ответить
4 рази там був.... ех... ну хоч надивився та запам'ятав((( сумно
06.11.2025 11:20 Ответить
Коли в державі безлад і корупція, то все так закінчиться.
06.11.2025 11:23 Ответить
Сарана...
06.11.2025 11:29 Ответить
Знищили все це тупі виборці, яким на шостому році війни з россією раптово забажалося клоунів з московського КВНа.
06.11.2025 11:30 Ответить
Я ЗА - пустити краще туди Українських забудовників чим касапскіх людожерів нелюдів...
ПУСКАЙ!
Чи подавай петицію в ООН!
06.11.2025 11:46 Ответить
І до чого цей вкид "не знаємо, чи відновиться" - щоби, за першої-ліпшої нагоди забудувати "ілітними хатинками" під приводом того, що "росіяни знищили"? Це ж типова "мантра" наших злодійкуватих "злобудовників", коли, наприклад, спеціально перетворюють зелені зони на смітник, а потім такі: "а давайте засипемо все піском та заллємо бетоном - то буде "красівьій "ЖК"/"ТРЦ" і може яксь клюмба біля нього.
І Кінбурзька коса, і Асканія Нова прекрасно відновляться- якщо не пускати туди ділків-злобудовників. Це, навіть, питанням не є - природа без людини прекрасно сама себе відновлює, навіть в Чорнобилі, якщо їй не заважати. Або ж, якщо проводити дії з відновлення - я от, закріплювати заліснювати піски, балки, створювати ліси, лісополоси, водосховища, стави, озера. А не зрізати, розорювати і забудовувати все, де можна і не можна, по берегах річок, в санітарних зонах і т.д. І тоді воно все чудово працює.
06.11.2025 11:46 Ответить
 
 