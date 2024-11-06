Сообщено о подозрении директору "Аскании-Нова", передавшему редких животных в российские заповедники

Впервые сообщено о подозрении в совершении военного преступления против природно-заповедного фонда Украины - директор "Аскании-Нова" передал редкие виды животных в российские заповедники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Специализированных экологических прокуратур Офиса Генерального прокурора и Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении так называемому директору Биосферного заповедника "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что совершил подозреваемый?

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с представителями заповедников, расположенных на территории России - природного биосферного заповедника "Ростовский" и ассоциации "Живая природа степи", - осуществил передачу редких и исчезающих видов животных в указанные учреждения.

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Среди переданных животных по две особи:

зебры Чапмана,

американского бизона,

оленя Давида и

лошадь Пржевальского.

Последние занесены в Красную Книгу Украины и подлежат особой охране. Общая сумма ущерба, нанесенного заповеднику, составила более 22 млн грн.





"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" является ведущим природоохранным научно-исследовательским учреждением международного значения, включенным в международную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО и защищенным Гаагской Конвенцией от разграбления",- отметили в ОГПУ.

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Поэтому незаконная передача животных, совершенная так называемым директором заповедника, является военным преступлением разграбления и нарушением статьи 33 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения и статей 28 и 56 IV Гаагской Конвенции о законах и обычаях войны на суше.

Сейчас устанавливаются другие участники совершения преступления.

Напомним, в августе глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявлял, что российские захватчики разграбили заповедник "Аскания-Нова", который расположен в оккупированной Херсонской области.