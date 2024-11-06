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Сообщено о подозрении директору "Аскании-Нова", передавшему редких животных в российские заповедники

Асканія-Нова

Впервые сообщено о подозрении в совершении военного преступления против природно-заповедного фонда Украины - директор "Аскании-Нова" передал редкие виды животных в российские заповедники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Специализированных экологических прокуратур Офиса Генерального прокурора и Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении так называемому директору Биосферного заповедника "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что совершил подозреваемый?

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с представителями заповедников, расположенных на территории России - природного биосферного заповедника "Ростовский" и ассоциации "Живая природа степи", - осуществил передачу редких и исчезающих видов животных в указанные учреждения.

Читайте: Заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине больше нет, его уничтожили оккупанты, - Прокудин

Среди переданных животных по две особи:

  • зебры Чапмана,
  • американского бизона,
  • оленя Давида и
  • лошадь Пржевальского.

Последние занесены в Красную Книгу Украины и подлежат особой охране. Общая сумма ущерба, нанесенного заповеднику, составила более 22 млн грн.

Росіяни розграбували заповідник Асканія-Нова
Росіяни розграбували заповідник Асканія-Нова

"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" является ведущим природоохранным научно-исследовательским учреждением международного значения, включенным в международную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО и защищенным Гаагской Конвенцией от разграбления",- отметили в ОГПУ.

Читайте также: Российские захватчики планируют вывезти из оккупированного заповедника "Аскания-Нова" еще одну партию животных

Поэтому незаконная передача животных, совершенная так называемым директором заповедника, является военным преступлением разграбления и нарушением статьи 33 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения и статей 28 и 56 IV Гаагской Конвенции о законах и обычаях войны на суше.

Сейчас устанавливаются другие участники совершения преступления.

Напомним, в августе глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявлял, что российские захватчики разграбили заповедник "Аскания-Нова", который расположен в оккупированной Херсонской области.

Автор: 

Аскания-Нова (19) подозрение (513) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+11
Я його не засуджую, це була хоч якась можливість врятувати тварин. Там кацапи окопів нарили, тварини або з голоду померли або їх на м'ясо пустили.
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06.11.2024 12:35 Ответить
+10
...і цей ж якась прокурорівська шваль на інвалдності сидить і шиє цю справу! А Баканов гуляє...
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06.11.2024 12:36 Ответить
+9
А у так званого директора був
вибір?Так звана зелена влада здала частину України і втекла ,то що мав робити цей директор ?.
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06.11.2024 12:38 Ответить
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Я його не засуджую, це була хоч якась можливість врятувати тварин. Там кацапи окопів нарили, тварини або з голоду померли або їх на м'ясо пустили.
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06.11.2024 12:35 Ответить
Кацапи і самі б їх поцупили без його допомоги. Їм важливо було зберегти видимість законності. І він їм допоміг
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06.11.2024 12:52 Ответить
то може він і не хтів передавати, а може й особисто Зєлє передати хтів, але ж після 22.02.24 Зєля чомусь не їде на кримський перешийок, як за два тижні до того, тай сам не передав жратву тваринам...та й ООН з ОБСЕ не посприяли...а тварини то ЗНИКАЮЧИ і не мають думати хто агресор!
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06.11.2024 12:35 Ответить
Так він передавав до повномасштабки чи вже коли кацапи окупували ті території?
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06.11.2024 12:39 Ответить
звісно після окупації...та ще й ближче до зими...там ще й степи горіли
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06.11.2024 12:42 Ответить
...і цей ж якась прокурорівська шваль на інвалдності сидить і шиє цю справу! А Баканов гуляє...
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06.11.2024 12:36 Ответить
Ні, баканов в Полтаві у чєртєй адвокатом працює.
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06.11.2024 12:41 Ответить
БакановИ
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06.11.2024 13:04 Ответить
+100500.
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06.11.2024 13:07 Ответить
А у так званого директора був
вибір?Так звана зелена влада здала частину України і втекла ,то що мав робити цей директор ?.
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06.11.2024 12:38 Ответить
Теж втекти...
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06.11.2024 12:50 Ответить
А що?Краще б з них шкіру зняли освободители херові?Чи з голоду,від снарядів загинули.Краще б Червінськогл залишили в спокої А корупцію вже подолано
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06.11.2024 12:52 Ответить
Через скільки годин москалі були в Асканії обвинувачення не цікавить? Хто не евакуював тварин до приходу ворога також не цікавить. Самі ви представники Генпрокурора є тваринами
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06.11.2024 12:52 Ответить
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06.11.2024 13:09 Ответить
Інваліди, ****. Складне життя - зарплата мілон на рік, інвалідні - ще один мілон на рік. зеленский їм все дав шоб у них і помислів проти нього щось помислити.
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06.11.2024 13:57 Ответить
Наближається друга річниця звільнення Херсона та правоборежжя Дніпра.

Однак, так ніхто і не сказав суспільству, хто винен у тому, що увесь Південь було втрачено за 2-3 доби.

Хто приймав/ не приймав рішення про підготовку Півдня до оборони, і хто і як його зірвав.

Натомість, судять фермерів, які давали кацапам дизпаливо, вчителів, які продовжували працювати у школах під окупацією, нарешті - директора заповідника..

Де кримінальні справи проти адвокат-лейтенанта Ванютки Бакланова, ветеринар-рекитира Данилова, дурочки Верещучки, зрадника Єрьмака та іншіх діячів, які здавали Південь?
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06.11.2024 13:03 Ответить
Вони нє прі дєлах! Не вірите - спитайте Венедиктову...
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06.11.2024 13:07 Ответить
Янукович тоже страусов поддерживал
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06.11.2024 13:04 Ответить
Підараси на інвалідності - спробували б вони щось вякнути бурятському єфрейтору, коли б він поставив раком їхню жінку-мільйонершу.
Схоже Україна ще існує наперекір здоровому глузду і завдяки жертовності 15-20% населення.
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06.11.2024 13:07 Ответить
Не "схоже", а так і є.
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06.11.2024 13:10 Ответить
Який гад, а що він повинен був зробити коли розмінували Чонгар і зненацька захопили пів півдня?
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06.11.2024 13:14 Ответить
Під суд гниду...Краще б ці тварини там здохли, але не дістались ворогам..
сарказм.
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06.11.2024 13:19 Ответить
А чи є обвинувачення до того хто здав Асканію Нову і всю Херсонську область і весь південь України?Баканов Єрмак Зеленський?у них все добре?
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06.11.2024 13:22 Ответить
статті 33 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення та статей 28 і 56 IV Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.- - -
отличные статьи для зеленского и его гнид
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06.11.2024 14:25 Ответить
А йому не холодно й не жарко....
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06.11.2024 15:43 Ответить
прокуратура України це гниле болото
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06.11.2024 16:17 Ответить
Якби Зеленський попередив, що треба до війни готуватися, а не до шашликів, то у директора був би час подумати та відправити тварин в безпечне місце. А то у Зе завжди хтось винен.
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06.11.2024 17:05 Ответить
...цікаво, чому для працевлаштування на високі Державні посади, не використовуються поліграф? може тому, що тоді б виявилась яка велика частина державних службовців є зрадниками-ждунами?....
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07.11.2024 09:32 Ответить
 
 