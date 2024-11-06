Повідомлено про підозру директору "Асканії-Нова", який передав рідкісних тварин у російські заповідники
Вперше повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину проти природно-заповідного фонду України - директор "Асканії-Нова" передав рідкісні види тварин у російські заповідники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За процесуального керівництва Спеціалізованих екологічних прокуратур Офісу Генерального прокурора та Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому директору Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Що скоїв підозрюваний?
За даними слідства, підозрюваний у змові з представниками заповідників, розташованих на території росії — природного біосферного заповідника "Ростовський" та асоціації "Жива природа степу", — здійснив передачу рідкісних та зникаючих видів тварин до зазначених установ.
Серед переданих тварин по дві особини:
- зебри Чапмана,
- бізона американського,
- оленя Давида та
- коня Пржевальського.
Останні занесені до Червоної Книги України та підлягають особливій охороні. Загальна сума збитків, завданих заповіднику, сягнула понад 22 млн грн.
"Біосферний заповідник "Асканія-Нова" є провідною природоохоронною науково–дослідною установою міжнародного значення, включеною до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та захищеною Гаазькою Конвенцією від розграбування",- зауважили в ОГПУ.
Відтак незаконна передача тварин, вчинена так званим директором заповідника, є воєнним злочином розграбування і порушенням статті 33 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення та статей 28 і 56 IV Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.
Наразі встановлюються інші учасники вчинення злочину.
Нагадаємо, у серпні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявляв, що російські загарбники розграбували заповідник "Асканія-Нова", який розташований в окупованій Херсонській області.
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вибір?Так звана зелена влада здала частину України і втекла ,то що мав робити цей директор ?.
Однак, так ніхто і не сказав суспільству, хто винен у тому, що увесь Південь було втрачено за 2-3 доби.
Хто приймав/ не приймав рішення про підготовку Півдня до оборони, і хто і як його зірвав.
Натомість, судять фермерів, які давали кацапам дизпаливо, вчителів, які продовжували працювати у школах під окупацією, нарешті - директора заповідника..
Де кримінальні справи проти адвокат-лейтенанта Ванютки Бакланова, ветеринар-рекитира Данилова, дурочки Верещучки, зрадника Єрьмака та іншіх діячів, які здавали Південь?
Схоже Україна ще існує наперекір здоровому глузду і завдяки жертовності 15-20% населення.
сарказм.
отличные статьи для зеленского и его гнид