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Новини
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Повідомлено про підозру директору "Асканії-Нова", який передав рідкісних тварин у російські заповідники

Асканія-Нова

Вперше повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину проти природно-заповідного фонду України - директор "Асканії-Нова"  передав рідкісні види тварин у російські заповідники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованих екологічних прокуратур Офісу Генерального прокурора та Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому директору Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Що скоїв підозрюваний?

За даними слідства, підозрюваний у змові з представниками заповідників, розташованих на території росії — природного біосферного заповідника "Ростовський" та асоціації "Жива природа степу", — здійснив передачу рідкісних та зникаючих видів тварин до зазначених установ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники планують вивезти з окупованого заповідника "Асканія-Нова" ще одну партію тварин

Серед переданих тварин по дві особини:

  •  зебри Чапмана,
  • бізона американського,
  • оленя Давида та
  • коня Пржевальського.

Останні занесені до Червоної Книги України та підлягають особливій охороні. Загальна сума збитків, завданих заповіднику, сягнула понад 22 млн грн.

Росіяни розграбували заповідник Асканія-Нова
Росіяни розграбували заповідник Асканія-Нова

"Біосферний заповідник "Асканія-Нова" є провідною природоохоронною науково–дослідною установою міжнародного значення, включеною до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та захищеною Гаазькою Конвенцією від розграбування",- зауважили в ОГПУ.

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Відтак незаконна передача тварин, вчинена так званим директором заповідника, є воєнним злочином розграбування і порушенням статті 33 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення та статей 28 і 56 IV Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.

 Наразі встановлюються інші учасники вчинення злочину.

Нагадаємо, у серпні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін  заявляв, що російські загарбники розграбували заповідник "Асканія-Нова", який розташований в окупованій Херсонській області.

Автор: 

Асканія-Нова (15) підозра (798) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+11
Я його не засуджую, це була хоч якась можливість врятувати тварин. Там кацапи окопів нарили, тварини або з голоду померли або їх на м'ясо пустили.
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06.11.2024 12:35 Відповісти
+10
...і цей ж якась прокурорівська шваль на інвалдності сидить і шиє цю справу! А Баканов гуляє...
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06.11.2024 12:36 Відповісти
+9
А у так званого директора був
вибір?Так звана зелена влада здала частину України і втекла ,то що мав робити цей директор ?.
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06.11.2024 12:38 Відповісти
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Я його не засуджую, це була хоч якась можливість врятувати тварин. Там кацапи окопів нарили, тварини або з голоду померли або їх на м'ясо пустили.
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06.11.2024 12:35 Відповісти
Кацапи і самі б їх поцупили без його допомоги. Їм важливо було зберегти видимість законності. І він їм допоміг
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06.11.2024 12:52 Відповісти
то може він і не хтів передавати, а може й особисто Зєлє передати хтів, але ж після 22.02.24 Зєля чомусь не їде на кримський перешийок, як за два тижні до того, тай сам не передав жратву тваринам...та й ООН з ОБСЕ не посприяли...а тварини то ЗНИКАЮЧИ і не мають думати хто агресор!
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06.11.2024 12:35 Відповісти
Так він передавав до повномасштабки чи вже коли кацапи окупували ті території?
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06.11.2024 12:39 Відповісти
звісно після окупації...та ще й ближче до зими...там ще й степи горіли
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06.11.2024 12:42 Відповісти
...і цей ж якась прокурорівська шваль на інвалдності сидить і шиє цю справу! А Баканов гуляє...
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06.11.2024 12:36 Відповісти
Ні, баканов в Полтаві у чєртєй адвокатом працює.
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06.11.2024 12:41 Відповісти
БакановИ
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06.11.2024 13:04 Відповісти
+100500.
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06.11.2024 13:07 Відповісти
А у так званого директора був
вибір?Так звана зелена влада здала частину України і втекла ,то що мав робити цей директор ?.
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06.11.2024 12:38 Відповісти
Теж втекти...
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06.11.2024 12:50 Відповісти
А що?Краще б з них шкіру зняли освободители херові?Чи з голоду,від снарядів загинули.Краще б Червінськогл залишили в спокої А корупцію вже подолано
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06.11.2024 12:52 Відповісти
Через скільки годин москалі були в Асканії обвинувачення не цікавить? Хто не евакуював тварин до приходу ворога також не цікавить. Самі ви представники Генпрокурора є тваринами
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06.11.2024 12:52 Відповісти
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06.11.2024 13:09 Відповісти
Інваліди, ****. Складне життя - зарплата мілон на рік, інвалідні - ще один мілон на рік. зеленский їм все дав шоб у них і помислів проти нього щось помислити.
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06.11.2024 13:57 Відповісти
Наближається друга річниця звільнення Херсона та правоборежжя Дніпра.

Однак, так ніхто і не сказав суспільству, хто винен у тому, що увесь Південь було втрачено за 2-3 доби.

Хто приймав/ не приймав рішення про підготовку Півдня до оборони, і хто і як його зірвав.

Натомість, судять фермерів, які давали кацапам дизпаливо, вчителів, які продовжували працювати у школах під окупацією, нарешті - директора заповідника..

Де кримінальні справи проти адвокат-лейтенанта Ванютки Бакланова, ветеринар-рекитира Данилова, дурочки Верещучки, зрадника Єрьмака та іншіх діячів, які здавали Південь?
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06.11.2024 13:03 Відповісти
Вони нє прі дєлах! Не вірите - спитайте Венедиктову...
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06.11.2024 13:07 Відповісти
Янукович тоже страусов поддерживал
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06.11.2024 13:04 Відповісти
Підараси на інвалідності - спробували б вони щось вякнути бурятському єфрейтору, коли б він поставив раком їхню жінку-мільйонершу.
Схоже Україна ще існує наперекір здоровому глузду і завдяки жертовності 15-20% населення.
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06.11.2024 13:07 Відповісти
Не "схоже", а так і є.
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06.11.2024 13:10 Відповісти
Який гад, а що він повинен був зробити коли розмінували Чонгар і зненацька захопили пів півдня?
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06.11.2024 13:14 Відповісти
Під суд гниду...Краще б ці тварини там здохли, але не дістались ворогам..
сарказм.
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06.11.2024 13:19 Відповісти
А чи є обвинувачення до того хто здав Асканію Нову і всю Херсонську область і весь південь України?Баканов Єрмак Зеленський?у них все добре?
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06.11.2024 13:22 Відповісти
статті 33 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення та статей 28 і 56 IV Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.- - -
отличные статьи для зеленского и его гнид
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06.11.2024 14:25 Відповісти
А йому не холодно й не жарко....
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06.11.2024 15:43 Відповісти
прокуратура України це гниле болото
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06.11.2024 16:17 Відповісти
Якби Зеленський попередив, що треба до війни готуватися, а не до шашликів, то у директора був би час подумати та відправити тварин в безпечне місце. А то у Зе завжди хтось винен.
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06.11.2024 17:05 Відповісти
...цікаво, чому для працевлаштування на високі Державні посади, не використовуються поліграф? може тому, що тоді б виявилась яка велика частина державних службовців є зрадниками-ждунами?....
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07.11.2024 09:32 Відповісти
 
 