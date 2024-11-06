Повідомлено про підозру директору "Асканії-Нова", який передав рідкісних тварин у російські заповідники

Вперше повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину проти природно-заповідного фонду України - директор "Асканії-Нова" передав рідкісні види тварин у російські заповідники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованих екологічних прокуратур Офісу Генерального прокурора та Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому директору Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Що скоїв підозрюваний?

За даними слідства, підозрюваний у змові з представниками заповідників, розташованих на території росії — природного біосферного заповідника "Ростовський" та асоціації "Жива природа степу", — здійснив передачу рідкісних та зникаючих видів тварин до зазначених установ.

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Серед переданих тварин по дві особини:

зебри Чапмана,

бізона американського,

оленя Давида та

коня Пржевальського.

Останні занесені до Червоної Книги України та підлягають особливій охороні. Загальна сума збитків, завданих заповіднику, сягнула понад 22 млн грн.





"Біосферний заповідник "Асканія-Нова" є провідною природоохоронною науково–дослідною установою міжнародного значення, включеною до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та захищеною Гаазькою Конвенцією від розграбування",- зауважили в ОГПУ.

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Відтак незаконна передача тварин, вчинена так званим директором заповідника, є воєнним злочином розграбування і порушенням статті 33 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення та статей 28 і 56 IV Гаазької Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.

Наразі встановлюються інші учасники вчинення злочину.

Нагадаємо, у серпні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявляв, що російські загарбники розграбували заповідник "Асканія-Нова", який розташований в окупованій Херсонській області.