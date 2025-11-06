УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10228 відвідувачів онлайн
Новини Тварини у зоні бойових дій
4 325 23

Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нова", - Плетенчук

Росіяни нищать Асканію-Нову та Кінбурнську косу

Російські окупанти бойовими діями на півдні України фактично знищили Кінбурнську косу та заповідник "Асканія-Нова".

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Екологія

"Кінбурнську косу фактично знищено. Той самий заповідник Асканія-Нова... На сполох б'ють екологи, зверталися до мене також, просили цю тему озвучити. Тому що насправді вона не є також популярною в інформаційному середовищі", - зазначив він.

За словами Плетенчука, наразі не можна сказати чи відновиться Кінбурнська коса та коли це станеться.

Читайте також: Повідомлено про підозру директору "Асканії-Нова", який передав рідкісних тварин у російські заповідники

Дельфіни

"Навколо Криму так само бойові дії впливають і на флору, і на фауну. Згадували дельфінів, цифри дуже різні. Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули. Якщо тільки дельфінів брати. Тому що вони чутливі і до вибухів, і до того, що відбувається навколо Криму", - додав він.

Екологи з Одещини інформували про появу нафтових плям, які дісталися узбережжя біля Одеси, хоча їхній масштаб значно менший, ніж на території тимчасово окупованого Криму.

Дивіться: Окупанти вбили та розчленували червонокнижного зубра у заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

Асканія-Нова (22) Кінбурнська коса (28) Плетенчук Дмитро (208) Херсонська область (6667) Каховський район (20) заповідник Асканія-Нова (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
на інше вони не здатні...
показати весь коментар
06.11.2025 10:38 Відповісти
+14
Аксіома. Кацапи- наволоч, яка нищить ВСЕ живе.
показати весь коментар
06.11.2025 10:55 Відповісти
+11
дякуючи зеленому 🤡 пі* арасу ,який розмінував Чонгар !!!...
показати весь коментар
06.11.2025 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на інше вони не здатні...
показати весь коментар
06.11.2025 10:38 Відповісти
... забули додати Підрив Каховської ГЕС після якої ВСЕ на тій стороні Херсонської області перетворюється в пустлею без орошення.
Можливо тому касапські людожери останнього мамонта в Асканії дожирають.
показати весь коментар
06.11.2025 11:49 Відповісти
Прокинулись. Типу з 2014 вони не нищили нічого, а з 2022 не добивали.
показати весь коментар
06.11.2025 10:47 Відповісти
"Рускій мір"= знищення, вбивства, руйнування. Ця теза має просуватися на всіх міжнародних рівнях. "Росіяни" є фактично є збереженим диким плем'ям людиноподібних неандертальців, яким властиві виключно базові інстинкти. Цивілізація не сприймається ними, як щось позитивне. Вони вважають цивілізацію ворожою. Звідси і поведінка: вбивай, руйнуй, катуй. Вони знищують все, що не можуть зрозуміти у зв'язку зі значними розумовими обмеженнями, притаманними диким племенам.
показати весь коментар
06.11.2025 10:51 Відповісти
дякуючи зеленому 🤡 пі* арасу ,який розмінував Чонгар !!!...
показати весь коментар
06.11.2025 10:55 Відповісти
Аксіома. Кацапи- наволоч, яка нищить ВСЕ живе.
показати весь коментар
06.11.2025 10:55 Відповісти
Ну, аби ваші руссо-зольдат туди не лізли- їх і не довелося б знищувати.
показати весь коментар
06.11.2025 12:15 Відповісти
чого вони наші?? кацапи
показати весь коментар
06.11.2025 13:26 Відповісти
грета тумблер!!!
грета ти де?
бо, в україні міста знищені вщент, а от екологи дуже стурбовані екологією, що трава не росте і муха улетіла....
показати весь коментар
06.11.2025 11:01 Відповісти
Не чіпайте Грету! Вона смокче у якогось хамасівця, бо якщо вона того не зробить, то відбудеться незапланований викид забруднюючої речовини....
показати весь коментар
06.11.2025 11:05 Відповісти
Отправляйте туда срочно Грету тумберг на парусной яхте , ну можна еще ООН позвать, ну еще каких не будь бесполезных организаций. Срочно!
показати весь коментар
06.11.2025 11:06 Відповісти
Б' ють на сполох екологи... То що робити?
показати весь коментар
06.11.2025 11:16 Відповісти
4 рази там був.... ех... ну хоч надивився та запам'ятав((( сумно
показати весь коментар
06.11.2025 11:20 Відповісти
Коли в державі безлад і корупція, то все так закінчиться.
показати весь коментар
06.11.2025 11:23 Відповісти
Сарана...
показати весь коментар
06.11.2025 11:29 Відповісти
Знищили все це тупі виборці, яким на шостому році війни з россією раптово забажалося клоунів з московського КВНа.
показати весь коментар
06.11.2025 11:30 Відповісти
Блін, КУДИ ДИВИТЬСЯ ГРЕТА
показати весь коментар
06.11.2025 12:55 Відповісти
Це вони ще не починали. Найстрашніше попереду, коли ***** почне ЯЗ знищувати все живе навколо себе.
показати весь коментар
06.11.2025 13:15 Відповісти
Всюди де рашисти - срач, бруд, руйнування, сморід, знищення усього. Свиня в хліві у власному лайні живе чистіше, ніж це біосміття «с калєн». Їх треба кудись заманювати і пускати газ. Від зменшення поголівʼя кацапів озонова дірка зменшиться, ліси в Амазонії виростуть, льодовики перестануть танути і повітря буде прозорішим.
показати весь коментар
06.11.2025 15:41 Відповісти
 
 