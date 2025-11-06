Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нова", - Плетенчук
Російські окупанти бойовими діями на півдні України фактично знищили Кінбурнську косу та заповідник "Асканія-Нова".
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Екологія
"Кінбурнську косу фактично знищено. Той самий заповідник Асканія-Нова... На сполох б'ють екологи, зверталися до мене також, просили цю тему озвучити. Тому що насправді вона не є також популярною в інформаційному середовищі", - зазначив він.
За словами Плетенчука, наразі не можна сказати чи відновиться Кінбурнська коса та коли це станеться.
Дельфіни
"Навколо Криму так само бойові дії впливають і на флору, і на фауну. Згадували дельфінів, цифри дуже різні. Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули. Якщо тільки дельфінів брати. Тому що вони чутливі і до вибухів, і до того, що відбувається навколо Криму", - додав він.
Екологи з Одещини інформували про появу нафтових плям, які дісталися узбережжя біля Одеси, хоча їхній масштаб значно менший, ніж на території тимчасово окупованого Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можливо тому касапські людожери останнього мамонта в Асканії дожирають.
грета ти де?
бо, в україні міста знищені вщент, а от екологи дуже стурбовані екологією, що трава не росте і муха улетіла....