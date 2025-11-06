Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нова", - Плетенчук

Російські окупанти бойовими діями на півдні України фактично знищили Кінбурнську косу та заповідник "Асканія-Нова".

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Кінбурнську косу фактично знищено. Той самий заповідник Асканія-Нова... На сполох б'ють екологи, зверталися до мене також, просили цю тему озвучити. Тому що насправді вона не є також популярною в інформаційному середовищі", - зазначив він.

За словами Плетенчука, наразі не можна сказати чи відновиться Кінбурнська коса та коли це станеться.

"Навколо Криму так само бойові дії впливають і на флору, і на фауну. Згадували дельфінів, цифри дуже різні. Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули. Якщо тільки дельфінів брати. Тому що вони чутливі і до вибухів, і до того, що відбувається навколо Криму", - додав він.

Екологи з Одещини інформували про появу нафтових плям, які дісталися узбережжя біля Одеси, хоча їхній масштаб значно менший, ніж на території тимчасово окупованого Криму.

