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Новини Відео Російська агресія Воєнні злочини російських окупантів
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Окупанти вбили та розчленували червонокнижного зубра у заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині. ВIДЕО

У соцмережі оприлюднили фото та відео, на яких російські військові показують убитого й розчленованого зубра.

Російські загарбники несуть смерть не лише людям, а й усьому живому навколо. На одному з відео, знятих в Асканії-Нова на тимчасово окупованій території Херсонщини, видно, що серед жертв їхніх дій, ймовірно, опинився червонокнижний зубр – один із останніх представників виду, яких у світі залишилося близько 400 особин, інформує Цензор.НЕТ.

окупанти

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Автор: 

армія рф (17196) захист тварин (84) Асканія-Нова (15) Херсонська область (5704) Каховський район (6) заповідник Асканія-Нова (12)


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Топ коментарі
+37
Этих тварей самих надо расчленить.
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11.03.2025 19:54
+27
Пи*доглазые чурки
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11.03.2025 19:57
+25
Дикарі *бані
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11.03.2025 20:01
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Этих тварей самих надо расчленить.
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11.03.2025 19:54 Відповісти
Пи*доглазые чурки
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11.03.2025 19:57 Відповісти
І всі як один рускіє. Тобто, брацця.
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11.03.2025 19:58 Відповісти
і на такій щиро-словянській мові гавкають..
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11.03.2025 20:27 Відповісти
Дикуни
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11.03.2025 19:58 Відповісти
де ти господь, де???
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11.03.2025 19:59 Відповісти
тобі чий треба?
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11.03.2025 21:12 Відповісти
Это не олень чукчи е......е.
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11.03.2025 20:01 Відповісти
Дикарі *бані
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11.03.2025 20:01 Відповісти
Прокльони на всіх хто вбиває звірів!
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11.03.2025 20:13 Відповісти
Орда нікуди не пропала. Просто чуже імʼя присвоїла і закодувалась.
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11.03.2025 20:14 Відповісти
Це хто ? Китайські " миротворці " ?
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11.03.2025 20:23 Відповісти
Узкоплёночные кацапы , чисто русссские ! 🤣
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11.03.2025 20:40 Відповісти
****@тіна косорила. "Рузькє люді"
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11.03.2025 20:30 Відповісти
******** дикі. Я по тому степу студентів по стежці водив, ні кроку осторонь... а тут... сльози душать. Що ці паскуди створили, а? Навіть цю перлину створив німець, там займалися генетикою на весь той цопаний совок... прийшли буряти.... щоб ви всі виздохли до останього вилупка
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11.03.2025 20:31 Відповісти
Ось це потрібно показувати замість балету закордоном
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11.03.2025 20:34 Відповісти
На відео не Асканія. В Асканії в парку нет повалених дерев. І несут вони не бізона, судячи з розмірів, це або молоде теля. У бізона м'ясо дуже темне.
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11.03.2025 20:36 Відповісти
Ваші доказатєльства - не доказатєльства ?
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11.03.2025 20:43 Відповісти
Я не знаю де це сталось, але не в Асканії.
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11.03.2025 20:52 Відповісти
то скажи відразу!!!!
українське іпсо!!!!!!
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11.03.2025 21:09 Відповісти
Це опубліковано на телеграм-каналі Парапакс. Але там жодного слова про Асканію. Вирішуйте самі - українське це іпсо чи ні.
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12.03.2025 07:46 Відповісти
Ви уявляєте собі скільки має важити задня частка бізона? А на відео вони несли не напружуючись.
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11.03.2025 20:54 Відповісти
А що заважає цим дикунам валити дерева в парку?
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11.03.2025 20:45 Відповісти
На відео видно, що дерева лежать вже давно, кілька років. В Асканії немає полеглих дерев, їх відразу прибирають. До того ж, парк в Асканії не надто великий і через дерева мали б проглядатись знайомі мені місця. Їх немає.
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11.03.2025 20:49 Відповісти
то не Асканія, і не бізон.

вєрім, канєчна

.
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11.03.2025 20:53 Відповісти
Я не кажу, що на фото не бізон. Читайте уважніше. Я кажу, що на відео не Асканія, і несли не бізона.
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11.03.2025 20:55 Відповісти
чим докажеш, підар, що то не Асканія?
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11.03.2025 21:20 Відповісти
Не знаю хто з нас п.дор, але після 35 років життя в Асканії дещо я можу розпізнати.
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11.03.2025 22:03 Відповісти
брешеш підар. я вас кацапів кончених за стільки років швидко викупаю.
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11.03.2025 22:18 Відповісти
Особисто для тебе, не-підора: в Асканії немає червонокнижних зубрів, в Асканії тримають бізонів.
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11.03.2025 22:28 Відповісти
педику, я нічого не писав про зубрів чи бізонів, я писав про те, що ти підар і ти брешеш. а це ти мені написало після того як педівікцю почитало.
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11.03.2025 23:13 Відповісти
Цікаво, в чому я брешу? В тому, що більше 35 років живу в Асканії? Таким як ви, ідіотам, нічого не доведеш. Тільки і навчились, що когось облаювати. Воняй далі.
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11.03.2025 23:24 Відповісти
LIV LIV

Реєстрація: 14.02.2025

.
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11.03.2025 23:38 Відповісти
Для недолугих пояснюю: По-перше, коли адмін комусь поновлює реєстрацію, він ставить дату поновлення. По-друге, дивно це читати від людини, у якої реєстрація на день раніше. Відносно мене ви прямо старожил!
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12.03.2025 07:03 Відповісти
цікаво твоєму куратору, чому ти так швидко спалився, але не треба вам цього знати.
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12.03.2025 07:01 Відповісти
З ваших дописів бачу, що ви на "відмінно" закінчили школу, в якій вчать як кидати лайно на інших. Ще й, мабуть, з золотою медаллю.
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12.03.2025 07:04 Відповісти
бидлота кацапська, а сказати, що хотіло? може адреок свій в Асканії?
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12.03.2025 13:20 Відповісти
Може ще ключі від квартири, де гроші лежать?
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12.03.2025 15:45 Відповісти
отак от, брехло ти паршиве.
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12.03.2025 16:45 Відповісти
брехло паршиве, а скільки років війна, кацапи теж дерева прбирають повалені, ти по фото визначило, коли вони впали, де вас таких підарів роблять?
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11.03.2025 21:17 Відповісти
та цей підар-троль "лів-лів" сюда на цензор заскочив і думає , що його не вичислять. Хто буде дерева повалені за три роки забирати????????
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11.03.2025 21:34 Відповісти
В Асканії залишились люди і вони продовжують доглядати за парком. Не усім же на дивані сидіти, колупатись у носі і зображувати з себе патріота.
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11.03.2025 23:20 Відповісти
почитай як це чмо "лів-лів" написало В Асканії в парку нет повалених дерев. І несут вони не бізона). В парку нет(немає) , несут(несуть). Видно підара кацапського як на долоні
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11.03.2025 21:38 Відповісти
Якщо я кацап, то ви бовдур український.
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11.03.2025 22:04 Відповісти
" що дерева лежать вже давно, кілька років."

Наприклад, 3 роки? Ой, а скільки ж років тому кацапи захопили Асканію?
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12.03.2025 01:40 Відповісти
Ще раз пояснюю. В Асканії залишились люди, які доглядають за парком, заготовляють корми та годують тварин. В Асканії немає руїн. Асканію зберегли під час Другої Світової, збережуть і зараз.
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12.03.2025 08:01 Відповісти
Так-так - і російський монгол на фоні вбитого зубра чи то бізона - "постанова", так?
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12.03.2025 13:02 Відповісти
Якби не були такими тупими, то поцікавились би більше. Цих "бурятів" вже ідентифікували, вони вже давно загинули. Зйомки були зроблені чи в 2023, чи в 2024 році в Білорусі чи в московії. Але ваша природна тупість затуманює вам очі.
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12.03.2025 15:43 Відповісти
О, кацапське хамовите нутро таки прорізалось. Як же ви, козломорді, палитесь у таких речах.
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12.03.2025 20:15 Відповісти
Звідки знаєш якого кольору мясо у бізона?
так тупо спалився чукча
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11.03.2025 22:42 Відповісти
Скільки можна натякати недолугим? Живу я в Асканії і м'ясо бізонів (немає в Асканії зубрів від слова зовсім) для мене не в диковинку. Зрозуміло, придурок?
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11.03.2025 23:10 Відповісти
Глаз узкій, значіт руZZкій. Дикуни, шо тут скажеш?..
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11.03.2025 20:44 Відповісти
Зеленський здав всі українські заповідники і музеї на півдні без бою.
Бо він не будував фортифікації, а розміновував мінні поля і стелив асфальт для бронетехніки окупантів.
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11.03.2025 20:44 Відповісти
Переклад це всього лише 10 км !!!!!здати таке це - державна зрада

ЗЄля, зустрінемось о шостій вечора в перший вечір після війни !

.
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11.03.2025 20:56 Відповісти
іди нах..й , просто і все
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11.03.2025 21:30 Відповісти
Кто ты вас расчленил впхчи Сара ара вон цесс
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11.03.2025 20:49 Відповісти
Кривоногі олені знищують все! Воно приїхало тільки вбивати- таких в полон не брати
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11.03.2025 21:11 Відповісти
Р@шистські тварюки бвили тваринку(((( щоб іх підняло та гепнуло!!!
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11.03.2025 21:36 Відповісти
Тварини вбили зубра.
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11.03.2025 23:35 Відповісти
Татаро-монгольска навала.
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11.03.2025 23:38 Відповісти
підароязикі тварини
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11.03.2025 23:50 Відповісти
А яка гнида впустила цих істот на південь України???
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11.03.2025 23:56 Відповісти
Цей зубр точно не голосував за зеленського. Шкода тварину.
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12.03.2025 08:47 Відповісти
коти, собаки, лиси, навіть свинки помстяться за українську тваринку!
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12.03.2025 09:03 Відповісти
Зубров давно нет. генетически восстанавливали зубро-бизонов...
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12.03.2025 13:51 Відповісти
 
 