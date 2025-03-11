Окупанти вбили та розчленували червонокнижного зубра у заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині. ВIДЕО
У соцмережі оприлюднили фото та відео, на яких російські військові показують убитого й розчленованого зубра.
Російські загарбники несуть смерть не лише людям, а й усьому живому навколо. На одному з відео, знятих в Асканії-Нова на тимчасово окупованій території Херсонщини, видно, що серед жертв їхніх дій, ймовірно, опинився червонокнижний зубр – один із останніх представників виду, яких у світі залишилося близько 400 особин, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+37 Серый Вовк
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українське іпсо!!!!!!
вєрім, канєчна
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Реєстрація: 14.02.2025
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Наприклад, 3 роки? Ой, а скільки ж років тому кацапи захопили Асканію?
так тупо спалився чукча
Бо він не будував фортифікації, а розміновував мінні поля і стелив асфальт для бронетехніки окупантів.
ЗЄля, зустрінемось о шостій вечора в перший вечір після війни !
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