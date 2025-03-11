Окупанти вбили та розчленували червонокнижного зубра у заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині. ВIДЕО

У соцмережі оприлюднили фото та відео, на яких російські військові показують убитого й розчленованого зубра.

Російські загарбники несуть смерть не лише людям, а й усьому живому навколо. На одному з відео, знятих в Асканії-Нова на тимчасово окупованій території Херсонщини, видно, що серед жертв їхніх дій, ймовірно, опинився червонокнижний зубр – один із останніх представників виду, яких у світі залишилося близько 400 особин, інформує Цензор.НЕТ.

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