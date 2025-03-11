Тіло російського загарбника охопило полум’я після атаки наших бійців на Донеччині. ВIДЕО

Бійці ударної групи "Чорний лебідь" 225 штурмового батальйону продовжують нищити російських загарбників на Донеччині. Цього разу три екіпажі одночасно відпрацювали по окупанту та ліквідували його.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

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