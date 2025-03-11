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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Тіло російського загарбника охопило полум’я після атаки наших бійців на Донеччині. ВIДЕО

Бійці ударної групи "Чорний лебідь" 225 штурмового батальйону продовжують нищити російських загарбників на Донеччині. Цього разу три екіпажі одночасно відпрацювали по окупанту та ліквідували його.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони відбили штурм та знищили два танки окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) Донецька область (8317)


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Топ коментарі
+5
Згорів на роботі!
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11.03.2025 19:45
+2
проспиртований
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11.03.2025 19:52
+2
хто з павербанком прийде, від павербанка і загине
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11.03.2025 20:04
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Згорів на роботі!
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11.03.2025 19:45 Відповісти
Еше одна жертва курения.
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11.03.2025 19:48 Відповісти
проспиртований
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11.03.2025 19:52 Відповісти
"Цього разу три екіпажі одночасно відпрацювали по окупанту та ліквідували його".
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11.03.2025 19:52 Відповісти
От дурень, не прошёл инструктаж по противопожарной безопасности.. 6
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11.03.2025 19:53 Відповісти
хто з павербанком прийде, від павербанка і загине
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11.03.2025 20:04 Відповісти
Це шо, він в бензині купався?
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11.03.2025 20:09 Відповісти
Що згорить, то не згніє! Закон для рашистів!
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11.03.2025 23:20 Відповісти
"А зори здесь тихие". Римейк. Думал утонет, а он сгорел.
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12.03.2025 09:12 Відповісти
проспиртована вата
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12.03.2025 11:34 Відповісти
Екзорцізьм!
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12.03.2025 14:30 Відповісти
 
 