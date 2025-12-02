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Новини Обстріли України
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РФ не здійснює по Україні пуски ракет з кораблів у Каспійському морі, - ВМС ЗСУ

РФ не пускає ракети з кораблів у Каспійському морі

Наразі підтверджених фактів запуску Росією морських крилатих ракет з акваторії Каспійського моря по Україні немає.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

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"Підтверджених фактів застосування морських носіїв крилатих ракет з акваторії Каспійського моря наразі немає", - сказав речник.

За словами Плетенчука, єдине, що можна підтвердити, це пуски ракет стратегічною авіацією РФ з району Каспійського моря.

Чому ворог атакує з Каспію?

Таким чином росіяни хочуть уникнути ризиків для власного населення.

Читайте також: Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нова", - Плетенчук

"Таких фактів було вже багато, тому що вони в такий спосіб намагаються убезпечити від нештатних сходів ракетного озброєння на голови своїх співвітчизників. Їм легше бомбардувати фауну Каспійського моря.

Щодо кораблів таких підтверджених випадків наразі не маємо, хоча суто теоретично це можливо", - додав він.

Читайте: Сили оборони мають чимало потенційних цілей для ураження ворога у Новоросійську, - ВМС

Що передувало?

25 листопада стало відомо, що Сили оборони атакували нафтотермінал та системи ППО у Новоросійську.

Також читайте: Кораблі Чорноморського флоту РФ довго не виходять у море, - ВМС

Автор: 

ракети (4450) росія (70427) Каспій (19) Плетенчук Дмитро (214)
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Якщо коротко - "глушать рибу"!
Пуски є, але все падає в море....
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02.12.2025 10:21 Відповісти
Корабельні пускові ресурс вичерпали? 🤔
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02.12.2025 10:22 Відповісти
і кінці в воду - В Вышгороде погиб сотрудник компании Fire Point, производящей ракеты Фламинго.
Об этом в сети X сообщил главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.
По словам Штилермана, семья погибшего находится в больнице в критическом состоянии.
тепер нема ніяких сумнівів що українська влада наносить удари по українських цивільних обєктах.а корупційний скандал щодо ракет фламінго зараз набера неабияких обертів в ЄС.
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02.12.2025 10:24 Відповісти
"Підтверджених фактів застосування морських носіїв крилатих ракет з акваторії Каспійського моря наразі немає", - сказав речник.

За словами Плетенчука, єдине, що можна підтвердити, це пуски ракет стратегічною авіацією РФ з району Каспійського моря. І ЗНИЩЕНІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ У ТЕРНОПОЛІ, КИЄВІ ,ЧИ В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ
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02.12.2025 10:46 Відповісти
Слава Богу!
Але будуть.вони ж не зупиняться
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02.12.2025 11:07 Відповісти
пуски ракет та шахедів по Україні здійснюють також з Білорусі, але чомусь про це мовчать
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02.12.2025 11:08 Відповісти
 
 