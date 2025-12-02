РФ не здійснює по Україні пуски ракет з кораблів у Каспійському морі, - ВМС ЗСУ
Наразі підтверджених фактів запуску Росією морських крилатих ракет з акваторії Каспійського моря по Україні немає.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.
"Підтверджених фактів застосування морських носіїв крилатих ракет з акваторії Каспійського моря наразі немає", - сказав речник.
За словами Плетенчука, єдине, що можна підтвердити, це пуски ракет стратегічною авіацією РФ з району Каспійського моря.
Чому ворог атакує з Каспію?
Таким чином росіяни хочуть уникнути ризиків для власного населення.
"Таких фактів було вже багато, тому що вони в такий спосіб намагаються убезпечити від нештатних сходів ракетного озброєння на голови своїх співвітчизників. Їм легше бомбардувати фауну Каспійського моря.
Щодо кораблів таких підтверджених випадків наразі не маємо, хоча суто теоретично це можливо", - додав він.
Що передувало?
25 листопада стало відомо, що Сили оборони атакували нафтотермінал та системи ППО у Новоросійську.
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Пуски є, але все падає в море....
Об этом в сети X сообщил главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.
По словам Штилермана, семья погибшего находится в больнице в критическом состоянии.
тепер нема ніяких сумнівів що українська влада наносить удари по українських цивільних обєктах.а корупційний скандал щодо ракет фламінго зараз набера неабияких обертів в ЄС.
За словами Плетенчука, єдине, що можна підтвердити, це пуски ракет стратегічною авіацією РФ з району Каспійського моря. І ЗНИЩЕНІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ У ТЕРНОПОЛІ, КИЄВІ ,ЧИ В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ
Але будуть.вони ж не зупиняться