Знищено склад БпЛА 9 омсбр у Донецьку та ворожі резервуари з пальним на Луганщині, - ССО. ВIДЕО

У ніч на 8 грудня підрозділи ССО здійснили успішне ураження ударними БПЛА по ворожих цілях на ТОТ Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Удар по складу БпЛА в Донецьку

В н.п Донецьк, дрони ССО уразили склад БпЛА 9 омсбр 51А.

"На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БПЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них", - йдеться у повідомленні.

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Удар по складу з пальним на Луганщині

Окрім того, зазначається, що в Луганській області, в н.п Сімейкине уражений склад ПММ ГВ "Юг" противника.

"В результаті ураження знищено резервуари з близько 6000 м³ палива", - додали в ССО.

Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.

Що передувало?

Напередодні Генштаб повідомляв, що знищено склади боєприпасів, БпЛА та ПММ, триває пожежа в Темрюку.

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