Уничтожен склад БПЛА 9 омсбр в Донецке и вражеские резервуары с топливом в Луганской области, - ССО. ВИДЕО

В ночь на 8 декабря подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям на ВОТ Донецкой и Луганской областей.

Удар по складу БПЛА в Донецке

В н.п. Донецк дроны ССО поразили склад БПЛА 9 омсбр 51А.

"На складе хранилось значительное количество разведывательных и ударных БПЛА тактического уровня, а также боевые части к ним", - говорится в сообщении.

Удар по складу с топливом в Луганской области

Кроме того, отмечается, что в Луганской области, в н.п. Семейкино поражен склад ГСМ ГВ "Юг" противника.

"В результате поражения уничтожены резервуары с около 6000 м³ топлива", - добавили в ССО.

Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии.

Что предшествовало?

Накануне Генштаб сообщал, что уничтожены склады боеприпасов, БПЛА и ГСМ, продолжается пожар в Темрюке.

