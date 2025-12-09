Уничтожен склад БПЛА 9 омсбр в Донецке и вражеские резервуары с топливом в Луганской области, - ССО. ВИДЕО
В ночь на 8 декабря подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям на ВОТ Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Удар по складу БПЛА в Донецке
В н.п. Донецк дроны ССО поразили склад БПЛА 9 омсбр 51А.
"На складе хранилось значительное количество разведывательных и ударных БПЛА тактического уровня, а также боевые части к ним", - говорится в сообщении.
Удар по складу с топливом в Луганской области
Кроме того, отмечается, что в Луганской области, в н.п. Семейкино поражен склад ГСМ ГВ "Юг" противника.
"В результате поражения уничтожены резервуары с около 6000 м³ топлива", - добавили в ССО.
Силы специальных операций продолжают применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии.
Что предшествовало?
Накануне Генштаб сообщал, что уничтожены склады боеприпасов, БПЛА и ГСМ, продолжается пожар в Темрюке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підтримуймо Захисників, як хто може!
Смерть ****** та його ригоАНАЛЬНИМ прихвостням !!
Слава Україні!
Усі окуповані території даунбамбас та лугандонії, мають бути на 100% знеструмлені, обезводненні та позбавлені газофікації з повним знищенням усіх підприємств, що виробляють їжу...!!!
Уся ця пропідороська кацапоморда мразота, котра там верещала "пуця памагі", мають на собі на 200% відчути страждання та гіркоту, що відчувають мешканці, Херсонщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Харкова, Сумщини, Чернігівщини, Одеси, Миколаєва та Київа від втрати своїх рідних, та домівок...!!!
МИ НЕ ЗАБУЛИ ТА НЕ ДАМО ЗАБУТИ НІКОМУ...!!!
Як відбувалося зросійщення сходу України
https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg