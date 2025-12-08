РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10196 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
1 099 6

Уничтожены склады боеприпасов, БПЛА и ПММ, продолжается пожар в Темрюке: Генштаб о результатах ударов по вражеским объектам на ВОТ и в РФ

ураження

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поражены следующие объекты врага

  • Так, с целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмировки, поражен склад боеприпасов.
  • В районе временно оккупированного Донецка поражен склад БПЛА российских оккупантов.
  • Кроме того, с целью ослабления способностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Семейкино (ВОТ Луганской области).
  • Также, с целью снижения способностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области.

Как отмечается, степень ущерба во всех случаях - уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два прямых попадания в российскую БМП с оккупантами-штурмовиками. ВИДЕО

Результаты предыдущих поражений

Уточнены результаты поражения 5 декабря 2025 года ударными БПЛА "Темрюкского морского порта" (Краснодарский край, РФ), задействованного в обеспечении российской оккупационной армии. Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров.

Читайте также: Поражены Рязанский НПЗ и завод по изготовлению корпусов для снарядов в Алчевске, - Генштаб

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Автор: 

Донецьк (6345) Луганская область (6581) Донецкий район (43) Луганский район (17) Старобельский район (4) Семейкино (1) Чмыровка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вся Україна в блекауті мінімум на 70%

а вони пишаються підірваними локальними складами
показать весь комментарий
08.12.2025 15:36 Ответить
Чому велікая імпєрія в принципі не може побудувати такий заслін ППО, щоб жодна дєрєвня ніколи не відчула на собі нашої летючої фанери?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:39 Ответить
Сто полковников Генштаба рассказывают как заправка горит!
показать весь комментарий
08.12.2025 15:43 Ответить
Му-му про Куп'янськ можна, а нашим про заправки - зась.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:51 Ответить
Та ради Бога! Если у вас так много денег, что бы платить зарплаты, кто вам мешает?
показать весь комментарий
08.12.2025 15:52 Ответить
На цих, як і у русні, вистачає.
показать весь комментарий
08.12.2025 15:54 Ответить
 
 