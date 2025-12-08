Уничтожены склады боеприпасов, БПЛА и ПММ, продолжается пожар в Темрюке: Генштаб о результатах ударов по вражеским объектам на ВОТ и в РФ
В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Поражены следующие объекты врага
- Так, с целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмировки, поражен склад боеприпасов.
- В районе временно оккупированного Донецка поражен склад БПЛА российских оккупантов.
- Кроме того, с целью ослабления способностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Семейкино (ВОТ Луганской области).
- Также, с целью снижения способностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области.
Как отмечается, степень ущерба во всех случаях - уточняется.
Результаты предыдущих поражений
Уточнены результаты поражения 5 декабря 2025 года ударными БПЛА "Темрюкского морского порта" (Краснодарский край, РФ), задействованного в обеспечении российской оккупационной армии. Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
а вони пишаються підірваними локальними складами