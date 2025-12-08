Уничтожены склады боеприпасов, БПЛА и ПММ, продолжается пожар в Темрюке: Генштаб о результатах ударов по вражеским объектам на ВОТ и в РФ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.

Поражены следующие объекты врага

Так, с целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмировки, поражен склад боеприпасов.

В районе временно оккупированного Донецка поражен склад БПЛА российских оккупантов.

Кроме того, с целью ослабления способностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Семейкино (ВОТ Луганской области).

Также, с целью снижения способностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области.

Как отмечается, степень ущерба во всех случаях - уточняется.

Результаты предыдущих поражений

Уточнены результаты поражения 5 декабря 2025 года ударными БПЛА "Темрюкского морского порта" (Краснодарский край, РФ), задействованного в обеспечении российской оккупационной армии. Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!", - говорится в сообщении.