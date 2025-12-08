Знищено склади боєприпасів, БпЛА та ПММ, триває пожежа в Темрюку: Генштаб про результати ударів по ворожих об’єктах на ТОТ і в РФ

В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражено такі об'єкти ворога

Так, з метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів.

У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів.

Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).

Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області.

Як зазначається, ступінь збитків у всіх випадках - уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два прямі влучання у російську БМП із окупантами-штурмовиками. ВIДЕО

Результати попередніх уражень

Уточнено результати ураження 5 грудня 2025 року ударними БпЛА "Темрюкського морського порту" (Краснодарський край, рф), що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того, продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів.

Також читайте: Уражено Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів в Алчевську, - Генштаб

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!", - ідеться в повідомленні.