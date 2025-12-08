Знищено склади боєприпасів, БпЛА та ПММ, триває пожежа в Темрюку: Генштаб про результати ударів по ворожих об’єктах на ТОТ і в РФ
В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Уражено такі об'єкти ворога
- Так, з метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів.
- У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів.
- Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області).
- Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області.
Як зазначається, ступінь збитків у всіх випадках - уточнюється.
Результати попередніх уражень
Уточнено результати ураження 5 грудня 2025 року ударними БпЛА "Темрюкського морського порту" (Краснодарський край, рф), що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того, продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!", - ідеться в повідомленні.
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